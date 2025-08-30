Slušaj vest

Pevačica Marina Visković već neko vreme uživa u ljubavi sa biznismenom koji nije iz Srbije, a sada je progovorila o braku. Marina je rekla da još uvek ne razmišlja o udaji, te da joj papir ne znači previše.

- Kod nas sve ide polako. Ne znam kada ću i da li ću dobiti prsten, ali ako se to desi, bićete obavešteni, jer su to lepe stvari i ne treba ih kriti. Nikada nisam bila tip za neke velike svadbe i meni papir ništa ne znači u životu. Kod mene se sve dešava spontano, nisam tradicionalista, pa da moram da nosim venčanicu. Meni je jedino bitno da sam srećna - rekla je Marina koja ne žuri ni da se ostvari kao majka.

- Videćemo... Pustićemo da sudbina odradi svoje.

"Partner mi ispunjava sveželje"

Marina je svog dečka upoznala u Dubaiju, a nedavno su bili na Mikonosu.

- Partner mi ispunjava apsolutno sve želje! Sve ono o čemu sam ikada sanjala. Volim lepe ljude i one koji vode računa o svom telu, koji treniraju kao i ja, a on je upravo takav. Najbitnije je, svakako, to što je dobar čovek i što u njemu imam podršku za sve u životu. Oboje volimo da putujemo, bili smo zajedno i na Mikonosu, videćemo kako će se dalje sve odvijati - rekla je Marina.

Marina je otkrila i da je u potpunosti izbacila alkohol.

1/6 Vidi galeriju Marina Visković za odmor iskeširala 15.000 evra Foto: Privatna Arhiva

Marina se prisetila pijanstva

- Dosta treniram i vodim računa šta i kako jedem, izbacila sam šećer, sokove, a nedavno i alkohol. Volim da živim zdravo i nikada nisam bila poročna. Dešavalo mi se da popijem i da me odmah uhvati, jer nisam iskusna, pa i od malo vina mogu da se napijem - rekla je pevačica i prisetila se najvećeg pijanstva.

- Povraćala sam od sangrije... Sećam se, neko crno vino bilo je pomešano sa voćem.... Drugarice su mi držale glavu dok sam povraćala, ma traumatično iskustvo. I sutradan mi nije bilo dobro.