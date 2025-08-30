Slušaj vest

Pevač Halid Bešlić (71) nedavno je hospitalizovan zbog lošeg zdravstvenog stanja, a sada se tim povodom oglasila pevačica Nikolina Kovač. Nikolina i Halid su dugogodišnji prijatelji, a ona je rekla da joj je jako teško da govori na ovu temu.

- Razumite me, ne bih komentarisala ovu situaciju, da me neko ne shvati pogrešno. Halida gledam kao člana porodice, zaista , gledam ga kao oca. On je najveći gospodin i čovek iz javnog života. Naravno da smo se čuli, biće samo bolje, dobra je situacija - rekla je Nikolina za Republiku.

Podsetimo, čitava estrada je pružila podršku Halidu prethodnih dana i poželela mu brz oporavak.

Menadžer otkrio stanje Halida Bešlića

Kako je menadžer folkera otkrio, Halid je stabilno.

- Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja - rekao je on, pa nastavio:

- Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom. Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti.

Halid je zbog hospitalizacije otkazao brojne nastupe širom regiona.

- To će sigurno potrajati neko vreme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće. Nismo otkazali koncert u Zagrebu u decembru. Pri svesti je. Dobro se nosi sa svime. To je Halid, takav je čovek, šta god da je, tako je - zaključio je menadžer.