Danas se na Novom bežanijskom groblju obeležava pola godine od smrti Saše Popovića, koji je preminuo 1. marta u Parizu, posle duge i teške bolesti.

Ispod velikog mermernog spomenika sa Sašinom slikom na grob je položen venac od crvenih ruža. Ekipa Kurira se nalazi na licu mesta, a nakon sveštenika i udovice pokojnog estradnog maga Suzane Jovanović i njihove ćerke Aleksandre i sina Danijela, krenuli su da pristižu i Sašini najbliži prijatelji i saradnici Bane Bojanić, Ćira, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Goran Šljivić, Zoran Pejić Peja... Na pomen je stigla i rođena sestra pokojnog Saše Popovića Ivanka Popović. Na šest meseci su stigli i Viki Miljković i Taske, Snažana Đurišić sa Vanjom

Cerka Sase Popovica se ne odvaja od polubrata i snajke

Na spomeniku je postavljeno vino, žito i sve spremno za pomen po hrišćanskim običajima.

Nije se dao do poslednjeg dana

Podsetimo, udovica Suzana Jovanović je istakla da se Saša nije dao do poslednjeg dana, ali da su im doktori rekli da ne znaju tačan uzrok, budući da je pazio na ishranu, da nije konzumirao alkohol, te su doneli zaključak da je glavni uzrok njegove bolesti bio - stres.

Šest meseci od smrti Saše Popovića

- Svi smo imali nadu do samog kraja, da se borimo. Ok, jeste rak želuca, endokrini, taj neki, ta neka dijagnoza. Kad sam ušla unutra i kad su i meni to rekli, ja sam krenula da se tresem, mislim otkud znam, zašto, zbog čega, milion pitanja sam sebi postavlja u sekundi. Ne znaju uzrok, niko ne zna uzrok, mi smo isto to pitali. Noćni život nije, loša ishrana nije, konzumacija nikakvih supstanci, alkohol nije, ne znaju. Oni prvo što kažu, ljudi stres je taj glavni okidaš kod svih nas. Gde će nešto da pukne u organizmu i gde će da se desi žarište. Da se nešto upali, da krene odatle da gori - ispričala je Suzana za Scandal!.