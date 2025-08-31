Slušaj vest

Snežana Pavlović, učesnica takmičenja "Nikad nije kasno", živi na rubu egzistencije sa 14 pasa i 11 mačaka. Ona je 2019. zasijala na Grandovoj sceni i mnoge očarala svojim glasom, ali po završetku šoua vratila se svom životu daleko od reflektora pozornice. Kako je ispričala Kurirovoj novinarki Ani Sabotinovski ispričala, život je nije mazio i svi su je zaboravili sem Boga. Bila je udata i sa tim čovekom je izrodila dvoje dece. Ali ju je, kako je ispričala, izbacio iz kuće i odvojio od dece.

Snežana je bila udata, ali ju je muž ostavio zbog druge žene.

Voleo je drugu, ženu sa crvenom kosom. Mene nije voleo. To je bila nesrećna ljubav. Izrodili smo dvoje dece, ali kada me je isterao iz kuće, ona su ostala sa njim. Mnogo sam plakala za njima. Ni sada ne žele ni da me čuju. Posle mene je doveo još sedam žena. Ćerka Jelena ima 38 godina, a sin 35. On svira harmoniku, muzikalan je na mene. I dalje ih ne viđam, zvala sam ih da makar vide i podele zemlju koju ovde imam, ali oni ni to ne žele. Svi su me otkačili osim Boga. Niko mi ne pomaže. Mene su pojele njive, plastenici, plantaže. Imam i brata. On mi je pomogao koliko je mogao, popravio mi je veš-mašinu koju sam kupila u mladosti. Godinama sam prala naruke, ali sada sam malo i ostarila, pa ne mogu, i hvala mu na tome - rekla je.

"Muž me je tukao"

Snežana je otkrila da je u braku trpela nasilje.