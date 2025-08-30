Slušaj vest

Mnogo blizanaca je prošlo kroz rijaliti šou programe, a jedni od njih su i braća Admir i Enis Mujabasić iz Živinica (BiH) proslavili su se učešćem u "Velikom bratu" 2009. godine.

Blizanci nekada

Braća su bila prepoznatljivi po dužoj crnoj kosi sa krajevima ofarbani u crveno. U rijalitiju se dobro plasirao Enis, koji se plasirao u finale i osvojio drugo mesto, a pobedio Vladimir Arsić Arsa.

Danas

Braća su danas potpuno drugačija, crvene krajeve su isekli, a danas bi mnoge devojke pale na njih. I dalje se oblače isto i svaka njihova fotografija prikupi veliki broj lajkova.

Braća se danas bave di-džejingom, te nastupaju na nastupima sa velikim zvezdama poput Bobana Rajovića, Lepe Brene i drugih.

I one su osvojile srca publike

Bliznakinje Tina i Barbara Šegetin napravile su haos svojim učešćem u rijalitiju.

Obe su rođene u Rijeci, a kada su ušle u rijaliti, živele su u Zagrebu. Tada su se bavile manekenstvom i modelingom.

Sestre su i danas jako bliske, a Tina često objavljuje fotografije s nećakom Lukom, inače Barbarinim sinom. Domaći mediji navode kako su danas vlasnice salona lepote u Beogradu. Tina je aktivna i na društvenim mrežama i redovno objavljuje trenutke iz privatnog života.

