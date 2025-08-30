Slušaj vest

Pevačica je u emisiji "1na1" autora i voditelja Jovane Matić Đokić ogolila dušu i priznala kroz koju agoniju je prolazila dok je vodila borbu sa sinom koji je rođen bez sluha. Godinama je trpela osude javnosti zbog viška kilograma, napuštanja estrade, iako nije znao njenu stranu priče i pozadinu povlačenja iz javnog sveta.

Trpela agoniju zbog viška kilograma

Anica je odlučila da javno progovori o svim bolnim temama i otkrije koliko je bila povređena u periodu kada je vodila možda najtežu životnu borbu i to za svoju decu.

1/5 Vidi galeriju Anica Milenković u emisiji 1na1 sa Jovanom Matić Đokić Foto: Kurir/Printscreen

- Prve loše priče bile su o mojoj kilaži. Posle terapija sina, operacije i svega tražila sam spas u hrani, ugojila sam se mnogo, ali ja to nisam ni krila. Izašla je moja slika sa jednog rođendana gde pevam i gde sam bila ogromna. Pisali su da sam nekada bila se*s bomba, a sada ne ličim na sebe... Tada sam prvi put na svom profilu na Fejsbuku objasnila šta se dešava... Ne da bih sebe opravdala, već da bih ukazala na ružan manir. Ne treba osuđivati neke stvari, ako ne znate. Sećam se da sam noćima spavala tako što sam mu držala ruke na kolenima, da se ne bi češao po ranama iza ušiju nakon operacije... Tada sam u hrani lečila i tugu i depresiju i sve ružno u mom životu... - govorila je Anica i otkrila sa kojom agonijom se suočila:

1/9 Vidi galeriju Anica Milenković nekad i sad Foto: Printskrin YT, Printscreen, Zorana Jevtić

- Pričali su da imam avione, kamione, vile jer živim u Americi. Da me finansira bogataš, a nikada ništa od toga nisam imala. Živela sam miran život sa čovekom koga volim, kad nije išlo, razišli smo se. Ali to je bilo bum jer sam ja javna ličnost. Svesna sam i sad da će neki ljudi reći da pametujem, ali ne interesuje me šta će reći. Otišla sam iz svega toga u normalan svet. Ja sam normalna žena, normalno obučena. Pronašla sam mir sa svojom decom. Verovatno je moglo mnogo toga u mom životu da bude bolje, ali nije verovatno sa razlogom. Mnogo mi je toga smetalo, samo da su me pozvali i pitali. Ja mogu da pričam, ima mnogo poučnih stvari. To što sam u Americi, ne znači odmah da sam se udala za bogataša. I u Americi se radi. Mene ljudi znaju tamo u najnormalnijem fazonu, navikli su na mene, znaju šta ja radim. Nemam šta da krijem... Ima kolega koje kažu da su napravili haos na turneji u Americi a nije tako, ja sam to odavno prevazišla... Nisam toliko izašla iz svega da ne mogu da shvatim sistem šoubiznisa, razumem. Ali bar da su mi rekli šta će izaći...

"Pazim na tuđa osećanja"

- Posle svega što sam prošla, pronašla sam svoj mir. Znala sam da kažem i nešto što nisam želela, iz brzine, iz neznanja. Ali nikada ništa loše nisam uradila svesno. Neka se mladi uče i neka rade. Ja ću mlade talente da podržim. Šejla me je oduševila, od Marije Šerifović mislim da ne postoji niko bolji. Imam svoje mišljenje, ali ja ne komentarišem. I kada me neko pita zašto ne pričam, ja neću reći ako nemam šta lepo da kažem. Ako mogu da pohvalim nekoga hoću. Mogu reći da možda neko nema dovoljno talenta, ali nikada neću reći: "Ti ne znaš da pevaš". Pazim na tuđa osećanja... Samo je naše ono što drugima damo. Čak i da kažem nešto što nije lepo, trudim se da ne bude na grub način. Ne radi ono što ne želiš tebi da rade. Da li je to pogrešno? - govorila je Anica.

Anica kad zapeva uživo: