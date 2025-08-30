Slušaj vest

Na Novom bežanijskoj groblju danas porodica Popović-Jovanović daje pomen Saši Popoviću. Suzana Jovanović sa decom Aleksandrom i Danijelom stigla na groblje.

Nakon Suzane i dece, stigla je i Sašina sestra Ivanka Popović, koja je na spomenik donela panaiju, žito koje se isključivo služi za pomen pokojnika. Suzana joj je pritrčala u pomoć oko svega što joj je bilo potrebno.

1/7 Vidi galeriju Sestra pokojnog Saše Popovića na pomenu Foto: Marko Karović

Ivanka je neutešno nema bez reči stajala ispred spomenika i neutešno plakala.

Sestra Saše Popovića na pomenu Izvor: MONDO

Ispod velikog mermernog spomenika sa Sašinom slikom na grob je položen venac od crvenih ruža. Ekipa Kurira se nalazi na licu mesta, a nakon sveštenika i udovice pokojnog estradnog maga Suzane Jovanović i njihove ćerke Aleksandre i sina Danijela, krenuli su da pristižu i Sašini najbliži prijatelji i saradnici Bane Bojanić, Ćira, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Goran Šljivić, Zoran Pejić Peja.... Na šest meseci su stigli i Viki Miljković i Taske, Snažana Đurišić sa Vanjom...