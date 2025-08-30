Slušaj vest

Na pomenu povodom šest meseci od smrti Saše Popovića, pojavio se i Goran Ratković Rale, što je izazvalo veliko iznenađenje. Njegov dolazak nije ostao nezapažen, posebno zbog skandala sa Anom Nikolić o kojem ne prestaje da se priča.

Rale na pomenu Saši Popoviću Foto: Marko Karović, Kurir

Svi su primetili da je atmosfera postala napetija kada se Rale pojavio sa prijateljem Mikanom Kozomarom, budući da je njegov privatni život poslednjih meseci u žiži javnosti. Rale je stigao na Novo bežanisko sa prijateljem groblje noseći sveću. Posle pomena zapalio je cigaretu i odmah za pomen duše popio rakiju.

Na groblju se pojavio ni manje ni više nego glavna tema estradnih kuloara već nedelju dana Rale Izvor: Kurir

Rale, koji je veoma dugo i uspešno sarađivao sa Sašom Popovićem, pozdravio se sa udovicom, kao i sa Sašinom ćerkom Aleksandrom, koja mu je pala u zagrljaj.

Rale grli Aleksandru i Suzanu nakon opela Izvor: MONDO

Ispod velikog mermernog spomenika sa Sašinom slikom na grob je položen venac od ruža i beli anđeli. Ekipa Kurira se nalazi na licu mesta, a nakon sveštenika i udovice pokojnog estradnog maga Suzane Jovanović i njihove ćerke Aleksandre i sina Danijela, krenuli su da pristižu i Sašini najbliži prijatelji i saradnici Bane Bojanić, Ćira, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Goran Šljivić, Zoran Pejić Peja... Na pomen je stigla i rođena sestra pokojnog Saše Popovića Ivanka Popović. Na šest meseci su stigli i Viki Miljković i Taske, Snažana Đurišić sa Vanjom, Bane Obradović, Vesna Milanović, Dragana Katić...

