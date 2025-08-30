Slušaj vest

Na pomenu povodom šest meseci od smrti Saše Popovića, pojavio se i Goran Ratković Rale, što je izazvalo veliko iznenađenje. Njegov dolazak nije ostao nezapažen, posebno zbog skandala sa Anom Nikolić o kojem ne prestaje da se priča.

Rale na pomenu Saši Popoviću  Foto: Marko Karović, Kurir

Svi su primetili da je atmosfera postala napetija kada se Rale pojavio sa prijateljem Mikanom Kozomarom, budući da je njegov privatni život poslednjih meseci u žiži javnosti.  Rale je stigao na Novo bežanisko sa prijateljem groblje noseći sveću. Posle pomena zapalio je cigaretu i odmah za pomen duše popio rakiju. 

Na groblju se pojavio ni manje ni više nego glavna tema estradnih kuloara već nedelju dana Rale Izvor: Kurir

Rale, koji je veoma dugo i uspešno sarađivao sa Sašom Popovićem, pozdravio se sa udovicom, kao i sa Sašinom ćerkom Aleksandrom, koja mu je pala u zagrljaj. 

Rale grli Aleksandru i Suzanu nakon opela Izvor: MONDO

Ispod velikog mermernog spomenika sa Sašinom slikom na grob je položen venac od ruža i beli anđeli. Ekipa Kurira se nalazi na licu mesta, a nakon sveštenika i udovice pokojnog estradnog maga Suzane Jovanović i njihove ćerke Aleksandre i sina Danijela, krenuli su da pristižu i Sašini najbliži prijatelji i saradnici Bane Bojanić, Ćira, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Goran Šljivić, Zoran Pejić Peja... Na pomen je stigla i rođena sestra pokojnog Saše Popovića Ivanka Popović. Na šest meseci su stigli i Viki Miljković i Taske, Snažana Đurišić sa Vanjom, Bane Obradović, Vesna Milanović, Dragana Katić... 

Dobio zabranu prilaska

Kompozitor Gorana Ratković Rale dobio je meru zabrane prilaska Ani Nikolić na 30 dana. Naime, nakon incidenta koji se dogodio u subotu u kući na Avali, kada je Ana i prijavila Raleta policiji, donete su nove mere.  Nakon 48 sati koliko je odmah to veče Ratković dobio zabranu prilaska Ani, ova mera produžena je za još mesec dana. Rale neće smeti da ostavri kontakt i priđe pevačici do 24. septembra.

goran-ratkovic-rale-kompozitor-foto-nenad-kostic--7.jpg
Rodna Kuca Ane Nikolic.jpg
viber_image_2025-02-13_08-12-53-538.jpg
Ana Nikolić Rale