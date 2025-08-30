Slušaj vest

Daniel Popović, proslavio se pesmom "Džuli" na Evroviziji 1983. godine, a sada se našao u centru skandala.

Naime, kako prenose hrvatski mediji, Daniel je tužio B.G. iz Zagrebe zbog objave na Fejsbuku 2023. godine.

Skandal

Naime, gospođa je podelila intervju koji je pevač dao za jedan hrvatski portal, a uz objavu je napisala:

"Lopov, prevarant, grozan suprug, loš otac. Bez srama i obraza daje ovaj intervju u kojem priznaje da svoje pesme plasira pod tuđim imenom. Ja ne znam kako se on gleda u ogledalo i ne ispovraća sam na sebe", te je dodala emotikone koji simuliraju mučninu.

Pevač je na sudu rekao da je gospođa objavom podsticala i druge ljude na mržnju prema njemu.

- Tu se iznosi jedan uvredljiv opis mene, sve s namerom da se stvori vojska koja bi uništila sve ono što sam dugi niz godina gradio. Ljudi koji me etiketiraju iznose takve uvrede dugi niz godina, a sada sam odlučio da ne ćutim, nego prijavim takvo ponašanje. Odvratno sam se osećao kada sam video te uvrede, a to nije bilo prvi put. B. G. je i ranije pisala takve uvrede, to traje već 15 godina, a možda je bila podstaknuta i izjavama mog sina koji je trebao nastupiti u 'Farmi'. Nikada nisam nikoga tužio i vukao po sudovima, ovo mi je prvi put i ne osećam se ugodno zbog toga - rekao je Popović, prenose mediji.

Spuštanje lopte

B. G. pak se branila da je sve verovatno napisao njen suprug. Na suđenju se otkrilo kako je suprug Z. G. ogorčen Popovićevim ponašanjem te je ispričao da njih dvoje imaju zajedničku prošlost.

- To je verovatno pisao moj suprug, nakon što je video da čitam jedan intervju s Popovićem u jednom časopisu. On inače ima nerazrešene okolnosti s njim, ja s tim nemam veze i to inače nije moj vokabular - rekla je ona, a isto je potvrdio njen muž.

- Hteo sam da sve ode u što širu javnost. Ja sam ogorčen, i zato sam to pisao. Sve sam Danielu pružio, pokupio sam ga na ulici još kada se zvao Milan i bio običan svirač. Hteo je da otkupim jedan njegov automobil i to sam učinio iz samilosti. Tada sam inače imao tri automobila i taj mi nije bio potreban. Čak me molio da uzmem i mikser da otplati dug. Taj automobil je samo nestao preko noći, a kad sam zvao Daniela i pitao ga zna li šta je bilo s njim, rekao mi je da nema pojma. To je bilo svirepo i podlo ponašanje jer sam siguran da je on ukrao taj automobil. Čak je i na uvodnoj riječi na 'Farmi' bio predstavljen kao manipulator, a ako tako svi govore, onda to mogu reći i ja, ispričao je Z. G i dodao da je sa Danielom imao tri spora i da su sva tri presuđena u njegovu korist.

Odluka suda

Kako kaže, u odlukom suda Daniel je osuđen za krađu automobila i tu je dobio uslovnu kaznu zatvora, a Popović je na sve to rekao da se nikakve parnice nisu vodile, a da je taj automobil na kraju vraćen B. G.

Sud je utvrdio da su se postupci vodili, ali je ovaj slučaj presudila u Danielovu korist. Kako kaže, B.G. je ipak napisala spornu objavu. Njoj je izrečena kazna od 3.203,90 evra ukoliko u roku od 3 godine ne ponovi delo. Sud ju je oslobodio plaćanja troškova postupka jer bi time bila ugrožena njena životna egzistencija, prenose mediji.

