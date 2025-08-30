Slušaj vest

Bežanijsko groblje juče je bilo mesto tihe tuge i prisećanja – navršilo se pola godine od smrti velikog producenta i kreatora Grand produkcije, Saše Popovića. U 12 časova udovica  Suzana Jovanović i njihova ćerka Aleksandra i sin Danijel, prijatelji i kolege okupili su se da odaju pomen estradnom magu.

Suzana nije mogla da sakrije suze, dok joj je ćerka sve vreme bila uz majku i neuteško gledala u očevu fotografiju. Pomenu je prisustvovala i Sašina sestra, Ivanka, koja je spremila panaiju, žito koje se služi za pomen pokojnika. 

Na pomen su pristigli brojni estradni prijatelji i saradnici: Dragan Kojić Keba, Dejan Ćirković Ćira, Goran Šljivić, Vesna Milanović, Ana Bekuta, Viki Miljković sa Taskeom, Snežana Đurišić, Dragana Katić, Zoran Pejić Peja, kao i Goran Ratković Rale. 

IMG-20250830-WA0113.jpg
Foto: Marko Karović

Pored cveća i venaca, na groblju je istakla se poruka: "Sale, nikada te nećemo zaboraviti. Tvoja Grand produkcija". 

Ova poruka jasno pokazuje koliko je Saša Popović ostavio dubok trag među kolegama i saradnicima. Grand produkcija, koju je i sam stvarao i gradio, ovim rečima je poslala snažnu poruku ljubavi, poštovanja i večnog sećanja na čoveka koji je oblikovao domaću muzičku scenu.

Ne propustiteStarsRALE U CENTRU SKANDALA DOŠAO NA GROBLJE: Na pomenu Saši Popoviću pojavio se sa njim, svi u neverici, odmah za pokoj duše popio rakiju
Goran Ratković Rale na pomenu kod Saše Popovića
StarsPOTRESNA SCENA NA BEŽANIJSKOM GROBLJU: Udovica Suzana pala u zagrljaj sestri pokojnog Saše Popovića, donela na grob panaiju
viber_image_2025-08-30_12-39-44-808.jpg
StarsPOLA GODINE OD SMRTI SAŠE POPOVIĆA: Udovica Suzana neutešno sve vreme plakala, ćerka Aleksandra nije skidala pogled sa očeve fotografije! NIJE ZABORAVLJEN
sasa.jpg
StarsOGLASILA SE PORODICA SAŠE POPOVIĆA! 6 meseci od smrti estradnog maga Suzana i deca objavili čitulju: Otkako nisi s nama...
sasa.jpg