Bežanijsko groblje juče je bilo mesto tihe tuge i prisećanja – navršilo se pola godine od smrti velikog producenta i kreatora Grand produkcije, Saše Popovića. U 12 časova udovica Suzana Jovanović i njihova ćerka Aleksandra i sin Danijel, prijatelji i kolege okupili su se da odaju pomen estradnom magu.

Suzana nije mogla da sakrije suze, dok joj je ćerka sve vreme bila uz majku i neuteško gledala u očevu fotografiju. Pomenu je prisustvovala i Sašina sestra, Ivanka, koja je spremila panaiju, žito koje se služi za pomen pokojnika.

Na pomen su pristigli brojni estradni prijatelji i saradnici: Dragan Kojić Keba, Dejan Ćirković Ćira, Goran Šljivić, Vesna Milanović, Ana Bekuta, Viki Miljković sa Taskeom, Snežana Đurišić, Dragana Katić, Zoran Pejić Peja, kao i Goran Ratković Rale.

Foto: Marko Karović

Pored cveća i venaca, na groblju je istakla se poruka: "Sale, nikada te nećemo zaboraviti. Tvoja Grand produkcija".