"NIKADA TE NEĆEMO ZABORAVITI" Na spomeniku Saše Popovića potresna poruka od njegovih najbližih, ove reči slamaju srca
Bežanijsko groblje juče je bilo mesto tihe tuge i prisećanja – navršilo se pola godine od smrti velikog producenta i kreatora Grand produkcije, Saše Popovića. U 12 časova udovica Suzana Jovanović i njihova ćerka Aleksandra i sin Danijel, prijatelji i kolege okupili su se da odaju pomen estradnom magu.
Suzana nije mogla da sakrije suze, dok joj je ćerka sve vreme bila uz majku i neuteško gledala u očevu fotografiju. Pomenu je prisustvovala i Sašina sestra, Ivanka, koja je spremila panaiju, žito koje se služi za pomen pokojnika.
Na pomen su pristigli brojni estradni prijatelji i saradnici: Dragan Kojić Keba, Dejan Ćirković Ćira, Goran Šljivić, Vesna Milanović, Ana Bekuta, Viki Miljković sa Taskeom, Snežana Đurišić, Dragana Katić, Zoran Pejić Peja, kao i Goran Ratković Rale.
Pored cveća i venaca, na groblju je istakla se poruka: "Sale, nikada te nećemo zaboraviti. Tvoja Grand produkcija".
Ova poruka jasno pokazuje koliko je Saša Popović ostavio dubok trag među kolegama i saradnicima. Grand produkcija, koju je i sam stvarao i gradio, ovim rečima je poslala snažnu poruku ljubavi, poštovanja i večnog sećanja na čoveka koji je oblikovao domaću muzičku scenu.