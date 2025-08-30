Slušaj vest

Ipak, Raleta to nije sprečilo da se danas pojavi na Novom bežanijskom groblju gde se obeležava pola godine od smrti Saši Popoviću.

Rale u jeku skandala na groblju

Suzana Jovanović sa decom Aleksandrom i Danijelom prva je stigla na groblje, a zatim i Sašina sestra Ivanka ali i Bane Bojanić, Ćira, Dragan Kojić Keba sa suprugom Oljom, Goran Šljivić, Zoran Pejić Peja, Viki Miljković, Ana Bekuta...

Rale se pojavio u crnoj košulji i farmerkama, dok je sa sobom nosio sveću i cigarete.

Iako su se mnogi iznenadili da se u jeku skandala pojavio na grublju, muzičar je jedno vreme bio najbolji prijatelj sa pokojnim Popovićem.

Sa Sašom bio najbolji prijatelj

U prvoj emotivnoj ispovesti nakon skandala sa Anom, Rale je za Kurir govorio o problemima sa pevačicom, ali i otkrio šta mu je najviše zamerala. Tada je otkrio da je jedna od najvećih zamerki upravo bila vezana za Sašu Popovića.

U Zvezdama Granda svi rade kao da je Saša Popović tu Foto: ATA Images / Antonio Ahel

- Ona meni zamera što sam od prvog dana bio u "Grandu" i što sam sa Sašom Popovićem bio najbolji prijatelj, što smo toliko toga uradili zajedno, ali na kraju smo se razišli, što ja tu ništa nisam napravio, dobio. Nemam pojma šta da dobijem. Ja sam uvek želeo svoju slobodu, imao sam je do trenutka dok nju nisam upoznao. Onda je krenulo to neko, da kažem, iz dana u dan ludilo. Odem recimo u 12 sati u studio da radim, sačekam da Tara u 5 dođe, a onda sa njom idem. Super mi je sa njom, dete se igra u igronicu i ja uživam. I tako tri dana zaredom. I ona kaže meni: "Tri meseca te nemam". Pazi, tri dana je tri meseca. "Ti me ne voliš, ti jednostavno samo radiš, samo radiš, samo radiš".

Dobio zabranu prilaska

Nakon što ga je bivša partnerka Ana Nikolić prijavila za nasilje, Ratković je dobio zabranu prilaska 48 sati, te je mera produžena na 30 dana. Kako je kompozitor naveo, to je standardna procedura u ovakvim slučajevima.

Rale neće smeti da ostavri kontakt i priđe pevačici do 24. septembra.

Ispovest Raleta nakon incidenta sa Anom: