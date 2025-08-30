OVAJ DETALJ NA GROBU SAŠE POPOVIĆA NIKO NIJE PRIMETIO: Monasi poslali flašu osvećenog crnog vina punog simbolike: Otkrivamo sve potresne detalje
Danas je održan šestomesečni pomen Saši Popoviću na Novom bežanijskom groblju. Najbliža porodica i prijatelji došli su da odaju počast preminulom estradnom magu. Grobno mesto je bilo prekriveno cvećem i vencima, a pored potresne poruke od Grand produkcije, primetili smo i jedan detalj koji je svima izazvao suze u očima.
Za razliku od četrdesetodnevnog pomena, kada je služena rakija The Grandfather, sa njegovim likom na boci, ovoga puta je uz panaiju za pokoj duše bila i flaša specijalnog crnog vina, kojim se prelilo žito. U pitanju je crno vino pod nazivom "duša monaha". Kako smo saznali, reč je o manastirskom vinu, koje je za ovu priliku doneseno iz bogomolje, gde su se molili za pokoj duše Saše Popovića.
Na Novom bežanijskom groblju, udovica Saše Popovića sve vreme je plakala, dok je sveštenik izgovarao molitve za pokoj njegove duše. Na kraju pomena, Suzana je prišla spomeniku i molovala suprugovu sliku, a sve vreme je brinula o tome da oni koji su došli na pomen budu posluženi žitom.
Ikona iz manastira
Podsetimo, kada su davali 40-dnevni pomen Saši Popoviću, na njegovoj nadgrobnoj ploči stavljena je ikona Presvete Bogorodice. Kako smo tada saznali, za nju je bio posebno vezan upravo Saša, a ona je poklon iz jednog manastira.
Suzana u suzama na pomenu Saši Popoviću: