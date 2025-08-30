Slušaj vest

Danas je održan šestomesečni pomen Saši Popoviću na Novom bežanijskom groblju. Najbliža porodica i prijatelji došli su da odaju počast preminulom estradnom magu. Grobno mesto je bilo prekriveno cvećem i vencima, a pored potresne poruke od Grand produkcije, primetili smo i jedan detalj koji je svima izazvao suze u očima.

Foto: Kurir

Za razliku od četrdesetodnevnog pomena, kada je služena rakija The Grandfather, sa njegovim likom na boci, ovoga puta je uz panaiju za pokoj duše bila i flaša specijalnog crnog vina, kojim se prelilo žito. U pitanju je crno vino pod nazivom "duša monaha". Kako smo saznali, reč je o manastirskom vinu, koje je za ovu priliku doneseno iz bogomolje, gde su se molili za pokoj duše Saše Popovića.

Foto: Kurir

Na Novom bežanijskom groblju, udovica Saše Popovića sve vreme je plakala, dok je sveštenik izgovarao molitve za pokoj njegove duše. Na kraju pomena, Suzana je prišla spomeniku i molovala suprugovu sliku, a sve vreme je brinula o tome da oni koji su došli na pomen budu posluženi žitom.

Foto: Kurir

Ikona iz manastira

Podsetimo, kada su davali 40-dnevni pomen Saši Popoviću, na njegovoj nadgrobnoj ploči stavljena je ikona Presvete Bogorodice. Kako smo tada saznali, za nju je bio posebno vezan upravo Saša, a ona je poklon iz jednog manastira.

