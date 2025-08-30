Slušaj vest

Mia Borisavljević godinama važi za jednu od najzgodnijih pevačica na domaćoj estradi, a njena besprekorna linija mnogima je inspiracija.

Nedavno se vratila iz Dubaija, te se vratila redovnim obavezama.

Haljina za nastup oduševila publiku

Mia je poznata po provokativnim izdanjima kada su spotovi i nastupi u pitanju, a sada je iznenadila sve haljinom koja je potpuno providna.

Ovaj komad garderobe bi apsolutno sve pokazao da ne postoji vez u obliku ljudske ruke koja je prekrila sve najintimnije delove tela. Pevačica se na Instagram profilu pohvalila fotografijom u ovoj kreaciji i još jednom pokazala izvajano telo.

Gola u spotu

Mia Borisavljević pre više od 10 godina snimila je spot za pesmu Kako da ne, koji je šokirao naciju. Pevačica je kao od majke rođena šetala auto-putem u Makedoniji, a jednom prilikom je i otkrila kako se odlučila na tako nešto.

Mia je u jednoj emisiji priznala da je čuveni spot bio preokret u njenoj karijeri na koji se odlučila iz jednog razloga:

- To je bio drugi spot koji sam snimila, a prvi je bio sasvim normalan i niko me nije zapazio. Ja sam se tako pojavila, kao normalna žena sa jednim normalnim spotom, snimila sam album i htela sam da pevam - istakla je Mia, a zatim je objasnila da nije bila potpuno gola u spotu:

- Ja sam nosila donji veš i preko grudi nešto što može da se bluruje u montaži. Nije ni higijenski da se baš šetam po ulici gola.

Dejan Milićević za sve "kriv"

- Dejan Milićević je snimao spot i mogao je da zatvori auto-put u Skoplju, u Beogradu to nije bilo moguće. Ja sam stvarno uložila jako puno u taj prvi album i moje prvo razočarenje je bio susret sa medijima na mojoj promociji, gde sam ja to sve stvarno organizovala kako treba i mislila sam da će me pitati za autore kao što su Marina Tucaković, Braja, spotovi.. Međutim sutradan su svi mediji objavili bubuljicu na leđima neke izmišljotine u izostatku zanimljivosti na promociji. Oni su odmah u meni videli neku provokativnu osobu, da ja treba nešto drugo da dam osim što sam snimila album.

- Veliko razočarenje za mene je bilo što taj prvi spot za pesmu Prvi stepen ludila nije bio ni komentarisan. Tada sam shvatila da se traži nešto drugo. Dejan Milićević je snimio takav spot jednoj bugarskoj pevačici Iveni, kada sam ga pogledala, šokirala sam se. Okrenula sam Dejana i rekla mu da ja hoću da snimim ovakav spot, na šta mi je on odgovorio: "Maco pa to samo ti možeš!"

