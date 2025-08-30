Slušaj vest

Danas je održan šestomesečni pomen Saši Popoviću na Novom bežanijskom groblju. Najbliža porodica i prijatelji došli su da odaju počast preminulom estradnom magu. Među onima koji su se pojavili posebnu pažnju privukao je dolazak Viki Miljković sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom.

Ovo je bio prvi put da se udovica Saše Popovića sretne lice u lice sa dojučerašnjom članicom Zvezda Granda koja je u međuvremenu prešla u suparničko takmičenje Pinkove zvezde. Susret je protekao dostojanstveno i mirno, a Suzana nijednim potezom nije pokazala da je pogođena pevačicinim postupkom. Pozdravile su se i zagrlile, a nakon što im se Suzana zahvalila što su došli, ostavili su venac i povukli se na mesto gde su stajali ostali prisutni.

Viki Miljković bila na pomenu Saši Popoviću Foto: Marko Karović

Ipak, za razliku Suzane, ostali estradnjaci nisu im prišli da im se jave.

Suzana o Viki pošto je napustila Grand

Viki Miljković napustila je "Zvezde Granda" i prešla u "Pinkove zvezde", a sada se oglasila Suzana Jovanović, supruga pokojnog Saše Popovića, koji je bio idejni tvorac ovog muzičkog takmičenja.

- Mene je Viki prvu pozvala da mi kaže da će otići iz "Zvezda Granda". Znam da joj je mnogo teško što Saleta više nema, jer "Zvezde Granda" su Saša Popović i logično je da je bez njega ostala velika praznina. Izgubila je i rođenog brata tako da je potpuno razumem zbog odluke koju je donela. Svako mora da nastavi da ide svojim putem i da donosi odluke iza kojih može da stane. Želim joj sve najbolje jer mi smo i privatno veliki prijatelji - rekla je Suzana Jovanović za medije.

Foto: Kurir

Vino iz manastira

Za razliku od četrdesetodnevnog pomena, kada je služena rakija The Grandfather, sa njegovim likom na boci, ovoga puta je uz panaiju za pokoj duše bila i flaša specijalnog crnog vina, kojim se prelilo žito. U pitanju je crno vino pod nazivom "duša monaha". Kako smo saznali, reč je o manastirskom vinu, koje je za ovu priliku doneseno iz bogomolje, gde su se molili za pokoj duše Saše Popovića.

Pomen Saši Popoviću

