Bebi Dol bila je princeza alternativne muzičke scene. Po rođenju dobila je ime Dragana Šarić, ali pod scenskim imenom uvek je bila znatno poznatija. Nedavno, promenila je svoje ime u Dana Todorović.

Promenila ime

"Jednostano odlučila sam da se više ne zovem Dragana Šarić jer mi je to dosadilo, ali i zbog toga što želim da započnem novi život. Promenila sam ime u Dana Todorović. Moram da objanim zbog čega. Dana je moje crkveno ime, a Todorović sam uzela od supruga. Mnogo mi se sviđa kako mi stoji i volela bih da me ljudi ubuduće zovu tako," rekla je tada Bebi.

Foto: ATA images

Životna priča

Njena životna priča puna je raznih uspona i padova, ali i neobičnih odluka. Jedna od njih je njen beg u Egipat, gde je u jednom hotelu godinama nastupala, jer joj se nije dopadao epitet jedne od najvećih zvezda bivše Jugoslavije. Takođe, svojevremeno je odbila menadžera grupe U2, koji je želeo od nje da napravi svetsku zvezdu.

Najvažniju ulogu u njenom životu odigrao je njen otac Milisav, džez muzičar. Zbog njega je još od malih nogu često provodila vreme putujući oko sveta. Kao još tromesečnu bebu roditelji bi je vodili i po 1000 kilometara daleko. Naime, prvi ugovor Milisava Šarića bio je vezan za Kopenhagen. Svirao je saksofon i flautu.

"Imala sam pravo džez-detinjstvo! I dan danas spavam kao top jer sam u detinjstvu bila primorana da spavam dok u sobi do moje moj otac vežba skale na saksofonu", izjavila je svojevremeno Bebi, koja je kupovala ploče kada su sve druge devojčice džeparac trošile na lakove za nokte.

Ime Bebi Dol nastalo je kako bi zaštitila porodično ime, da se ono "ne bi provlačilo po štampi".

Ipak, Milisav je 2013. godine Milisav je javno istakao da žali što nema unuke, te da ne voli nijednu ćerkinu pesmu.

"Dragana je ludilo, ona ima svoje filmove. To njeno ludilo nije lako", rekao je jednom prilikom otac pevačice.

S druge strane, veoma m uje drago što je nije vaspitao "u zapadnom fazonu".

Foto: Kurir Televizija

Muž bio misterija

Dragana je svoj privatni život oduvek želela da čuva od očiju javnosti, a tek nedavno se saznalo ko je njen partner sa kojim je više od jedne decenije.

Bebi Dol od 2014. godine je u braku sa Aleksom Todorovićem, koji je potpuna misterija za javnost. Bebi Dol je svojevremeno za domaće medije detaljnije govorila o njemu.

- Moj muž se zove Aleks Todorović. Rođen je i odrastao u Los Anđelesu, baš u opštini Holivud. Tamo je završio studije i stekao zvanje profesora književnosti i ruskog jezika. Devedesetih je prvi put na duže došao u Beograd, gde je zbog poznavanja jezika i zemlje bio dopisnik za nekoliko novinskih redakcija uključujući „Dejli telegraf“. Tada je ovde zasnovao brak u kome je dobio dva divna dečaka - otkrila je pre nekoliko godina Bebi Dol za Gloriju i otkrila kako su se upoznali:

- Kada je pre sada već dosta godina bilo aktuelno hapšenje haških optuženika, opet je izveštavao iz Beograda, a bio je smešten u kući moje prijateljice Teodore. Tada je već bio razveden. Bilo je leto i ja sam cele noći radila u jednom muzičkom studiju. Dočekalo me je jutro i nebo u stilu pesme „Hajde da“. Kako se ispostavilo kasnije, našla sam i „dečka kao san“, kako glasi prvi stih te numere. Svratila sam do Teodore i tamo zatekla njega i njegovog kolegu. Ona nije bila tu i ostala sam da je sačekam. Za razliku od kolege Dejvida, koji je bio raspoložen da ćaska, Aleks je sedeo za svojim laptopom i kucao.

Foto: Dragana Udovičić



- Sela sam preko puta njega i gledala mu u prste. Imao je ruke kao da celog života svira Rahmanjinova. Pogled sa njih nisam podizala. Otvorila sam svoj laptop, pregledala poštu i slušala muziku dok se moja prijateljica nije pojavila. Ćutao je i kada je ona stigla. U jednom trenutku je ušao u kuću i pustio pesmu „Mustafa“. To je za mene bio znak „znam ko si ti“. Narednih nedelju dana nisam ga viđala. A onda smo se sreli na jednoj rođendanskoj žurki i tu smo se, kako se to kaže, smuvali - rekla je Bebi Dol jednom prilikom za domaće medije.

Kurir/Pulsonline

