Goran Ratković Rale prethodne nedelje bio je u centru skandala jer ga je biv[a partnerka, pevačica Ana Nikolić optužila za nasilje. Kompozitor se neočekivano pojavio na šestomesečnom pomenu Saši Popoviću na Novom bežanijskom groblju.

Svi su primetili da je atmosfera postala napetija kada se Rale pojavio sa prijateljem Mikanom Kozomarom, budući da je njegov privatni život poslednjih meseci u žiži javnosti. Rale je stigao na Novo bežanijsko groblje s prijateljem noseći sveću. Posle pomena zapalio je cigaretu i odmah popio čašicu rakije za pokoj Sašine duše.

Rale i plavuša razmenjuju brojeve na groblju Izvor: Kurir

Ipak, događaj nakon pomena izazvao je nevericu na licima svih prisutnih. Naime, Rale je seo na grobnicu i okrenuo leđa Sašinoj fotografiji, dok na očigled svih koketirao sa plavušom. Ispostavilo se, kako smo saznali, da je reč o poznanici pokojnog estradnog maga, koja je višegodišnja Ratkovićeva prijateljica.

- Svi su bili zgroženi Raletovim ponašanjem na groblju. On je, čim je video misterioznu plavušu, počeo da koketira, zagrlili su se, a sve vreme nije skidao osmeh. Najpre su stajali, a zatim i zaseli na Sašin grob, na opšte zgražavanje svih prisutnih. Rale nije ispuštao čašicu iz ruke, a onda u jednom momentu je predložio ženi da zapiše njegov broj telefona i da se vide na kafici na nekom mestu. Svi su prokomentarisali da nije čudno što je Ana poludela od ljubomore i da je već bacio oko na drugu. Neukusno i totalno neprimerno - priča jedna od prisutnih žena.

Rale ne ispusta casicu na pomenu Popovicu Izvor: MONDO

Dobio zabranu prilaska

Podsetimo, kompozitor Gorana Ratković Rale dobio je meru zabrane prilaska Ani Nikolić na 30 dana. Naime, nakon incidenta koji se dogodio prošle subote u kući na Avali, kada je Ana i prijavila Raleta policiji, donete su nove mere. Nakon 48 sati koliko je odmah to veče Ratković dobio zabranu prilaska Ani, ova mera produžena je za još mesec dana. Rale neće smeti da ostavri kontakt i priđe pevačici do 24. septembra. Rale je za Kurir spomenuo da su sukobi sa Anom bili česti i to zbog njene ljubomore, a šta je sve rekao pročitajte OVDE

