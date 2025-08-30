Slušaj vest

Sale Tropiko priznao je da nije upućen u to šta se dešava na estradi, kao i da izbegava da lista društvene mreže.

Sale tvrdi da je u nekim trenucima u svom životu imao puno stvari da rešava, te ga zato ne zanima šta se dešava u životu njegovih kolega.

"Ne bavim se tuđim životima"

- Nisam ispratio ništa ni oko Zvezda Granda i žirija, samo me zanima moj život i zaista je tako. Zaista se trudim da se ne bavim tuđim životima, niti treba to da komentarišem. U nekim trenucima nisam mogao svoj život da sredim, zašto bih onda komentarisao tuđe. Možemo da ignorišemo tuđe probleme, samo ako to želimo.

- Svašta nešto lepo mi se desilo ove godine, tako da lep će biti i rođendan. Na moj račun će piti jedna ekipa. Zahvalan sam na godinama koje su iza mene. Naučile su me kako da budem dobar čovek, otac i prijatelj i to mi je sada u životu najbitnije.

Konačno je kod mene sve nekako došlo na svoje i u poslednjih nekoliko meseci uživam u životu. Pesme na kojima smo radili tek treba da izađu i ispunjen sam i srećan i ako Bog da da se samo tako nastavi - rekao je Sale, pa se osvrnuo na slučaj Ane Nikolić i Raleta:

- Ne podržavam nijedno nasilje, a pogotovo nasilje nad ženama. Žao mi je što ljudi ne mogu da nađu zajednički jezik. Žao mi je što dolazi do takvih pucanja, takve stvari ne treba da se dešavaju i da svako treba tri puta da razmisli pre nego što nešto uradi.

- Ne znam šta se Raletu desilo, ja nikada nisam pretukao ženu da bih znao šta se desi u glavi čoveka. Raleta poznajem lično, ne pratim ni društvene mreže poslednjih dana, ali mi je žao zbog cele te priče.

"Sa Jovanom može duet"

Sale tvrdi da sa Jovanom nije isključeno da se desi neka saradnja, a poznato je da su se Jovana i Sale davnih dana razveli.

- Sa Jovanom može da se desi saradnja, nismo pričali na tu temu, ali zašto da ne. Naš odnos je korektan privatno, normalno komuniciramo, a ako se rodi pesma, zašto da ne.

"Devojka mi nije spremila tortu"

Sale tvrdi da izbegava alkohol, ali za rođendan mora da nazdravi.

Inače slabo pijem u poslednje vreme, ali za rođendan sigurno hoću malo.

- Što se tiče devojke, naravno da zna da mesi i sprema, ali nije tortu pravila za moj rođendan. To slavlje tek sledi. Inače, nazdravo jesam, ali slabo pijem u poslednje vreme, dok za rođendan sigurno hoću malo.

