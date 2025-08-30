Slušaj vest

Veljko Ražnatović uživa u porodičnom životu sa suprugom Bogdanom i sinovima, a neretko na društvenim mrežama podeli uspomenu iz svog detinjstva.

Uspomena sa pokojnim ocem

Ražnatović s vremena na vreme evocira uspomene i objavi fotografiju sa ocem Željkom Ražnatovićem Arkanom, po kojem je njegov prvi sin dobio ime.

Sada je raznežio pratioce isečkom iz novima gde ga Arkan ponosno šeta u dresu svog tadašnjeg fudbalskog kluba Obilić.

Veljko Ražnatović objavio uspomenu iz detinjstva sa Arkanom Foto: Instagram

Veljko o Arkanu

Bokser je nedavno progovorio o ocu, te je je otkrio šta misli na šta bi Željko bio ponosan.

- Da li bi on bio ponosan na odabir tvoje profesije, na život kakav vodiš? - upitan je Veljko u podkastu u kom je gostovao.

- Ne znam... Stvarno ne znam. Kao što vi i sami znate, ja upoznao svog tatu nisam. Možda bi hteo da završavam treći fakultet ili da sam u totalno nečemu petom... Ne znam. Verujem da bi sigurno bio ponosan na čoveka u kakvog sam se napravio. E, sad, da l' bi bio ponosan na neke stvari iz prošlosti - siguran sam da ne - priznao je Ražnatović.

Anastasija o pokojnom ocu

U emisiji „Sceniranje“ na Kurir televiziji naslednica Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija, svojevremeno je govorila o temama koje nikada nije pominjala u javnosti, poput hapšenja svoje majke i odrastanja bez oca.

Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Kao što znate, bilo je dosta oscilacija u našim životima. I ja i Veljko smo bili dosta mladi kada se sve to dešavalo. Kada je mama imala one probleme, to sam izuzetno teško podnela, jer sam jako vezana za mamu. Trenutak kada su mamu odveli... imala sam tada pet godina, bila sam baš mala. Veljko i ja nismo znali šta se dešava, nisu nam pričali. Sećam se samo scene za moj peti rođendan, bili smo u Žitorađi kod bake i deke, a nama je rekla da je u Americi na poslovnom putu. Zvala sam je i ona je jecala preko telefona. Pitala sam je: „Što plačeš, treba da budeš srećna, rođendan mi je“, a ona kaže: „Ne plačem, ne plačem.“ Ja kažem: „Pa dobro, mama, ako si ti u Americi, što tetka ne može da dođe? Što ste me obe ostavile?“ Rekla je: „Pa ne možemo, zajedno smo tamo, imamo posla, ne možemo da se vratimo. Tu su baka i deka.“ Nismo mi znali sigurno dve godine nakon toga šta se desilo - počela je Anastasija i opisala kako se osećala kad je shvatila da je njena mama bila u zatvoru.

- Nisam je osuđivala. Ona je meni stvarno sve na svetu i samo sam bila tužna što je morala da prođe kroz tako nešto u životu - priznala je ona.

Ražnatovićeva je rekla da joj niko nikada nije ništa loše rekao o njenim roditeljima.

- Ne smeju u lice to da kažu. Obično su to ljudi koji se kriju iza kompjutera i imaju slobodu da pljuju, vređaju, razglabaju o temama o kojima nemaju pojma, hrane se time. Da mi neko to kaže u lice, burno bih reagovala.

