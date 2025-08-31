Slušaj vest

Luna Đogani i Marko Miljković pre tri godine otkrili su da su postali vlasnici placa u selu Mramorak i da tamo planiraju da izgrade vikendicu u koju će odlaziti kada požele da se sklone od gradske vreve.

Ipak, kako smo svojevremeno otkrili od izvora bliskom paru, oni su u međuvremenu dobro razmislili i shvatili da, pored kuće za odmor, oni ovaj plac u jednom banatskom mestu i sve što se nalazi oko njega mogu iskoristiti i za dodatnu zaradu, pa su zajedničkim dogovorom napravili plan da od ove nekretnine u svom posedu naprave malo etno-selo, koje će iznajmljivati na dan ili dva za razne vrste proslava.

Hoće da zarade duplo

Međutim, bračni par je odlučio da ovu imovinu prodaju i to za 24.000 evra. Kako su nam tada prethodni vlasnici ovog imanja rekli, Luna i Marko su im platili 10.000 evra.

Kako se prostom računicom može zaključiti, tri godine kasnije oni za ovu nedovršenu kuću i plac traže 14.000 evra više. Ako uzmemo u obzir da su oni ipak nešto i uložili u sve ovo, po svemu sudeći, izgleda da imaju u planu da nakon što prodaju nedavno kupljeno imanje zarade duplo od onoga što su uložili.

U blizini Beograda

Podsetimo, u jednom oglasniku za kuću rijaliti para, stoji da je u pitanju novogradnja kuće koja je nedovršena i čija kvadratura iznosi 141 metar kvadratni, a površina placa je 14,50 ari. Imanje se sada prodaje po ceni od 24.000 evra.

- Prodajem nedovršenu kuću u Mramorku, prelepom selu koje se nalazi između Pančeva i Kovina, 45 minuta autom udaljenom od Beograda. Objekat se nalazi u samom centru sela - samo je deo opisa koji se nalazi na oglasima.

