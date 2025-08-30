Slušaj vest

Pevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, rođena je u Italiji gde je provela detinjstvo.

Sara Jo je rođena 29. oktobra 1993. godine u Rimu, a tokom odrastanja je usavršila italijanski jezik te ga danas govori perfektno. Sarina majka je vaspitačica Jasna Jovanović, a otac Saša Jovanović joj je bio zaposlen kao službenik Ministarstva spoljnih poslova.

Detinjstvo u Rimu

Pevačica se u Beograd preselila tek 2009. godine, ovde je završila gimnaziju, a zatim upisala italijanski jezik na Filološkom fakultetu. Već kao veoma mlada je otkrila svoj muzički talenat koji je vremenom razvijala.

- U Rimu sam živela do svoje šesnaeste godine, s pauzom između osme i jedanaeste. U Beograd sam se sa porodicom zvanično vratila 2009. godine. U tim godinama je nastalo mnogo divnih uspomena. Pamtim druženja po parkovima, šetnje, dečije kućne žurke... U osnovnoj, ali i u srednjoj školi sam imala fenomenalno društvo. S većinom tadašnjih prijatelja sam i danas u kontaktu, a mnogi su bili moji gosti u Beogradu" - rekla je jednom prilikom pevačica za "Informer".

Foto: Printscreen/Instagram

- Zbog pauze koju sam upravo pomenula, prvi i drugi razred sam završila u Italiji, a tokom trećeg smo došli u Beograd. Trebalo mi je vremena da se naviknem, jer je ovde gradivo išlo ispred italijanskog, naročito iz matematike. Doduše, meni je bilo teško i zato što sam morala da se prebacim na ćirilicu, koju do tada nisam imala priliku da učim. Ta razlika u školskom programu došla je do izražaja i kada smo se definitivno vratili.

Postala plavuša

Podsetimo, Sara je nedavno drastično promenila imidž kada je posvetlela kosu i postala plavuša. Iako smo navikli da je vidimo u atraktivnim izdanjima i sa jakom šminkom, pevačica je podelila fotografije na kojima ju je malo ko prepoznao.

Ipak, komplimenti su se samo nizali, budući da je sve iznenadila time što nema komplekse, te je pokazala kako izgleda kada na sebi nema ni trunku šminke.

