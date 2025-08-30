U 4. DECENIJI RODILA ČETVRTO DETE: Milena Vučić podelila čarobnu sliku iz porodičnog doma sa bebicom (FOTO)
Milena Vučić pre samo nekoliko dana na svet je donela je dve devojčice, a sada se oglasila iz porodičnog doma i otkrila deo atmosfere.
Pevačica je pokazala kako uživa sa bebama.
Delić porodične atmosfere
Milena je objavila fotografiju sa ćerkicom na grudima, te je u svom šaljivom maniru napisala:
- Od rođenja su hrana i ljubav na prvom mestu. Dobro, i da se lepo podrigne. I još nešto...
"Životu sam rekla hvala"
Pevačica se nakon porođaja oglasila iz bolnice i objavila fotografiju. Tim povodom je uputila suprugu Nikoli Bruovcu najemotivnije reči i gotovo rasplakala pratioce.
- Stigle su nam devojčice, ljubavi da li si svestan koliko smo bogatiii? Žurka može da počne.12.08.2025. dan kad sam još bolje upoznala sreću, strah, zadovoljstvo , ljubav... Ma životu sam rekla hvala. Sve smo izgurali, ali bukvalno, treći put, uz pomoć doktora i čoveka , koji je za mene heroj. Zajedno smo se borili,doktor, babice, sestre, anesteziolog, studenti...Njihov pogled nikada neću zaboraviti... A bilo je i suza... Znanje, posvećenost, pažnja, nežnost prema svim ženama koje su bile tu, zaslužuju divljenje. Sada idem da se odmaram, još koji dan... - napisala je pevačica na svom Instagramu.
Milena i Nikola imaju dvoje dece, a danas su stigli i blizanci.
Trpela užasne komentare
Zbog fotografija koje je objavljivala u poodmakloj trudnoći, stizale su joj negativne poruke i komentari.
- "Kako si debela, koliki ti je stomak, treća trudnoća, još dvojke, neka ti je Bog u pomoći... Na**bala si, završila si karijeru..." Bezobzirnost, nerazumevanje, očekivanja... Sa time se i dalje susreću žene... Još gori odnos prema onima koji ne mogu da imaju decu, prema onima koji ne žele decu... - napisala je Milena Vučić na Instagramu.
- Zamislite kako to utiče na one koji nemaju iskustva, koji su osetljivi, ranjivi, koji nemaju podršku porodice... Zamislite kako bi bilo lepo da "takvi", kojih je puno, počnu da misle o sebi i svojim postupcima, za početak - dodala je ona.
