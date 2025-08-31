Slušaj vest

Miljana Kulić ovo leto pamtiće definitivno po dobrom noćnom provodu. Rijaliti učesnica je osim Crnogorskog primorja, gde je provela više od mesec dana i izlazila po raznim klubovima, uspela da obiđe i razne diskoteke po Srbiji.

Od Novog Sada pa sve do Leskovca, gde ju je i uslikao naš paparaco kako se provodi u društvu najmlađe sestre Ane i dva javnosti nepoznata muškarca. Miljana je bila u crnoj haljini ispod kolena, s dugom kosom i ful šminkom. Sve vreme je ćaskala s prijateljima, a onda su je u jednom momentu emocije savladale, pa je zapevala na sav glas.

Emocije je savladale, muškarci obitavali oko nje

Kako se može videti na fotografijama, ona u jednom momentu grli svoju sestru i peva. Pesma ju je toliko pogodila pa je na eks ispijala piće, a muškarac pored nje joj je sve vreme pružao pažnju. Kad god je ona pokušala da zapali cigaru, on ju je preduhitrio. Kraljica rijalitija je izgleda odlučila da se pred ulazak u "Elitu 9" dobro provede.

1/11 Vidi galeriju Paparaco! Miljana Kulić se provodi u Leskovcu Foto: Kurir

Burno leto

Podsetimo, Miljana Kulić je ovog leta završila u psihijatrijskoj ustanovi Donja Toponica, a kad je izašla oglasila se njena majka koja joj je ograničila kretanje i pod konstantnim je nadzorom.

- Miljana je obećala Mariji da više neće prići kladionici, niti kockarnici. Mada, Marija jako dobro poznaje svoje dete i zna da njena ćerka lako poklekne. Zabranila joj je kretanje bez nadzora, tačnije može da izađe na sat vremena dnevno ali da joj telefon bude uključen, a noću je ne pušta samu. Miljani to naravno smeta i buni se, ali je svesna da Marija sve radi za njeno dobro. Mora jedan period da je kontroliše jer se plaši da ne napravi sebi problem i uvali se u dugove. Maltene kao da ima nanogicu, sat vremena ima šetnju, a ako prekrši dogovor majka će je opet smestiti na lečenje - pričao je izvor blizak porodici Kulić, a preneo "Blic".

Sve što se dogodilo u Nišu 4. juna kada je morala da pozove policiju i Hitnu pomoć ostavilo je posledice i na Marijino zdravlje.

- Ja sam od stresa dobila pritisak, nije mnogo visok, 155 mi je gornji, ali mi baš smeta. Žao mi je što je moralo tako da bude, ali ona jednostavno nije mogla da se smiri drugačije. Zabranili smo joj da se kocka i prekomerno troši novac, ona zbog dugog boravka u rijalitiju nema svest ni koliko šta košta. Nije htela da posluša, ona kad nešto naumi, makar glavom kroz zid, ona će to da istera - rekla je Kulićka.

Miljana Kulić u provodu u Leskovcu Izvor: Kurir

Kurir.rs