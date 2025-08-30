Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović trenutno boravi na odmoru, ali je i u tim trenucima pronašla način da oda počast svom velikom prijatelju i saradniku Saši Popoviću.

Na Instagramu je podelila emotivnu objavu koju je posvetila povodom šest meseci od njegove smrti.

Marija Šerifović raznežila objavnom o Saši Popoviću
Marija Šerifović raznežila objavnom o Saši Popoviću

Emotivni prizor

Naime, objavila je fotografiju iz vremena kada su sarađivali u "Zvezdama Granda", a na kojoj se vidi kako se Marija i Saša srdačno rukuju i smeju, dok je preko slike ispisala reči:

„182 dana bez tebe… Da samo znaš koliko te često spominjem… Da samo znaš koliko nedostaješ…“

Objava je izazvala snažne emocije među njenim pratiocima koji su u komentarima pružili podršku pevačici i prisetili se Popovića, čija je smrt ostavila veliku prazninu na domaćoj muzičkoj sceni.

