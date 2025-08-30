OVA DIJETA ĆE VAS SPASITI! Ana Bekuta otkrila tajnu zbog koje kilogrami sami lete: Ovo su sastojci za bolje zdravlje
Pevačica Ana Bekuta otvoreno je govorila o fazama kada je bila na dijeti, te je i podelila brze i lake recepte sa javnošću.
Naime, ukusno i izdašno jelo, šnicle sa pirinčem Ana rado sprema, a ako imati par sastojaka u kući, sve vas košta oko 500 dinara.
Sastojci za dijetu
Potrebni sastojci su:
300 grama mlevenog mesa
2 kašike brašna
obaren pirinač
2 kašike ulja
1 umućeno jaje
pola praška za pecivo
vegeta, so i biber.
Pevačica je ranije, uspela da skine dosta kilograma uz regulisanu ishranu, a ovaj recept svakako je dobar za one koji uz par namirnice i malo novca mogu da sprema nešto što može i više puta da se jede.
Uspela da skine više od 10 kilograma
Podsetimo, Ana je smršala 15 kilograma, o čemu je otvoreno govorila.
- Za početak dana Ana uzima tinkturu od ulja origana sa plavom spirulinom. Zatim ide doručak koji se sastoji od kaše sa ovsenim pahuljicama, kokosovim mlekom, narandžom i crnom čokoladom. Za ručak petog dana dijete Ana je dobila potaž od povrća, ćufte od oslića sa brokolijem i vitaminsku salatau sa crnim susamom u jestivoj korpici od jabuke.
Kurir / Blic
Pogledajte dodatni snimak: