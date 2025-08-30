Slušaj vest

Pevačica Ana Bekuta otvoreno je govorila o fazama kada je bila na dijeti, te je i podelila brze i lake recepte sa javnošću.

Naime, ukusno i izdašno jelo, šnicle sa pirinčem Ana rado sprema, a ako imati par sastojaka u kući, sve vas košta oko 500 dinara.

Sastojci za dijetu

Potrebni sastojci su:

300 grama mlevenog mesa

2 kašike brašna

obaren pirinač

2 kašike ulja

1 umućeno jaje

pola praška za pecivo

vegeta, so i biber.

Pevačica je ranije, uspela da skine dosta kilograma uz regulisanu ishranu, a ovaj recept svakako je dobar za one koji uz par namirnice i malo novca mogu da sprema nešto što može i više puta da se jede.

Uspela da skine više od 10 kilograma

Podsetimo, Ana je smršala 15 kilograma, o čemu je otvoreno govorila.

- Za početak dana Ana uzima tinkturu od ulja origana sa plavom spirulinom. Zatim ide doručak koji se sastoji od kaše sa ovsenim pahuljicama, kokosovim mlekom, narandžom i crnom čokoladom. Za ručak petog dana dijete Ana je dobila potaž od povrća, ćufte od oslića sa brokolijem i vitaminsku salatau sa crnim susamom u jestivoj korpici od jabuke.

Kurir / Blic

