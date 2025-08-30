Slušaj vest

Nova sezona "Zvezda Granda" donosi velike promene u sastavu žirija, a Dara Bubamara, sada se osvrnula se na odlazak kolega Dragana Stojkovića Bosanca i Viki Miljković, što je izazvalo buru reakcija.

Dara nije krila svoje mišljenje o odlasku kolega, nakon što se saznalo da dolazi u žiri.

Pevačica je čvrsto odlučila Foto: Kurir

- Sve je to šou-biznis. Svako gleda gde mu je bolje i gde mu je interes. Definitivno je da sam ja, dolaskom u "Grand" i potpisivanjem ugovora, sve poremetila. Ne znam šta se desilo, sve je bilo u redu. Viki, Bosanac... Čim sam ja došla, oni su otišli. Drugo takmičenje odmah dovodi... Ali meni se to sviđa, jer je zdrava konkurencija uvek dobra - iskreno je rekla Dara za kanal "Showbizz", a Bosanac je sada dao svoj odgovor na celu priču:

- Molim vas... Tako nešto ne mogu ni da komentarišem - bio je kratak Dragan Stojković Bosanac sada za medije.

Muzičari su u novom Pinkovom projektu Foto: Printscreen, Damir Derivšagić, Shutterstock, Zorana Jevtić, Printscreen/Pink, Ana Paunković, Printscreen

Rokade se samo nižu

Inače, rokade koje su usledile pred nivou sezonu mnoge su ostavile bez teksta, tako da se i sada publika navikava na promene.

Kurir / Showbiz

