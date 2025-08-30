Slušaj vest

Folk zvezda Dejan Matić nastupio je pete večeri u okviru 35. „Roštiljijade“ u Leskovcu. Prisutnu publiku uveseljavao je svojim hitovima poput „Niko i neko“, „Dozvola za ljubav“, „Zaviri u moje srce“, „Grešnica i vila“, a na repertoru su se našle i dve nove pesme „Od Neretve do Mostara“ i „Jedan od milion".

- Numere su same došle do mene, ali i na prvu su mi se dopale. Ne liče jedna na drugu, što je i poenta. Imao sam tu sreću da od samog početka moje karijere sarađujem sa vrhunskim i najboljim autorima, koji smo i privatno prijatelji. Nisam toliko „težak“ kada biram pesme koje ću snimiti, ali moram da „osetim“ ono što čujem - istakao nam je Deki i dodao koliko se muzika promenila od momenta kada je on počinjao karijeru, pa sve do danas.

Dejan Matić na Roštiljjadi Foto: Marko Cvetković

- Uvek je bilo i dobrih i loših stvari. Činjenica je da kvalitet uvek nađe put do slušalaca, koliko god da traje. Danas je sve postalo brzo, nedostaje mi vreme kada su se ranije kupovali kaseta i CD, pa može da se presluša kompletan muzički materijal i izaberete svog favorita. Digitalne platforme su sada uzele maha, pusti se jedna pesma i nema izbora.

Saša Matić koncert Izvor: Privatna arhiva

Za pevača ovog leta nije bilo klasičnog uživanja i odmaranja.

- Ovog leta nije bilo stajanja što tiče turneje, radilo se punom parom. Ugrabio sam malo vremena za odmor, pa nastavljam dalje, a u Leskovcu je bilo super.

Dejan Matić na Roštiljjadi Foto: Marko Cvetković

Leskovčani su uživali u Dekijevim hitovima, a nema ni sumnje da će ovo veče dugo pamtiti.

Pogledajte dodatni snimak: