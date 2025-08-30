ENA ČOLIĆ SPUSTILA TELEFON NA OGROMNE GRUDI PA SNIMILA VRELI KADAR! Pokazala koliko je obdarena, rijaliti učesnica objavila perverzne momente
Bivša učesnica rijalitija Elita, Ena Čolić bila je sinoć u emisiji "Narod pita", a snimak koji je objavila za vreme trajanja reklama sve je bacio u trans.
Naime, ona je snimila grudi iz neobičnog ugla, a kako su bile u prvom planu, kadar je najviše prijao pripadnicima jačeg pola.
Mnogi su Eni slali poruke sa pitanje da li Jovan dopušta da se tako fotografiše, budući da je bilo sve vrlo provokativno, međutim, ona na to nije davala odgovor.
Progovorila o odnosu sa Borom Santanom
Inače, Ena je rekla da zna da je Bora varao Milicu Kemez, o čemu je skoro govorila javno.
- Nisam sve preslušala jer ne želim da se trujem svim tim. Moja greška je da se priča da se ja stavljam u kontekst da sam razlog njihovog razvoda. Ne bih da pričam ono što znam samo zato što je to Milica u pitanju, ona meni ništa loše nije uradila, ja nikada sa Borom nisam bila! Mogla sam ja Bori da uzvratim i onu noć kada je zvao, bila sam sa dva drugara, Filipom i Matejom, ali samo zato što meni Milica ništa loše nije uradila, nema potrebe da je petljam u moj sukob sa Borom - rekla je Ena u emisiji "Narod pita".
