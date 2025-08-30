LJUDI U NEVERICI NAKON ŠTO SU ČULI KOLIKO JE VISOKA ANA KOKIĆ! Sada se saznala prava istina, nema više nagađanja
Ana Kokić, jedna od najlepših pevačica na domaćoj sceni, iznenadila je mnoge kada je otkrivena njena prava visina.
Na društvenim mrežama povela se polemika o tome da li je zaista visoka samo 163 centimetra.
Istina o visini
Sve se ispostavilo kao istina.
Podatak je mnoge začudio, budući da su mislili da je situacija drugačija, i da je pevačica viša, a u pitanju su bile naravno štikle.
Govorila o borbi sa viškom kilograma
Inače, pevačica je otvoreno govorila o svojoj borbi sa viškom kilograma i otkrila kako je uspela da smrša čak devet kilograma za samo mesec dana.
- Korigovala sam ishranu koju mi je odredio nutricionista, a uz to i treniram. Ako smo disciplinovani, naravno da će to dati rezultate - rekla je Ana. Dodala je da je uvela četiri do pet obroka dnevno i da je zadovoljna napretkom:
- Nisam još uvek postigla željeni efekat, ali biće to sve super za nekoliko nedelja. Ono što mi je najbitnije, to je da sam ušla u sistem redovnih obroka - izjavila je pevačica, naglašavajući važnost discipline i zdravih navika, koje sada već godinama praktikuje.
Pogledajte dodatni snimak: