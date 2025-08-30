Slušaj vest

Ana Kokić, jedna od najlepših pevačica na domaćoj sceni, iznenadila je mnoge kada je otkrivena njena prava visina.

Na društvenim mrežama povela se polemika o tome da li je zaista visoka samo 163 centimetra.

Istina o visini

Sve se ispostavilo kao istina.

Podatak je mnoge začudio, budući da su mislili da je situacija drugačija, i da je pevačica viša, a u pitanju su bile naravno štikle.

Govorila o borbi sa viškom kilograma

Inače, pevačica je otvoreno govorila o svojoj borbi sa viškom kilograma i otkrila kako je uspela da smrša čak devet kilograma za samo mesec dana.

- Korigovala sam ishranu koju mi je odredio nutricionista, a uz to i treniram. Ako smo disciplinovani, naravno da će to dati rezultate - rekla je Ana. Dodala je da je uvela četiri do pet obroka dnevno i da je zadovoljna napretkom:

- Nisam još uvek postigla željeni efekat, ali biće to sve super za nekoliko nedelja. Ono što mi je najbitnije, to je da sam ušla u sistem redovnih obroka - izjavila je pevačica, naglašavajući važnost discipline i zdravih navika, koje sada već godinama praktikuje.

