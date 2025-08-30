PEĐA JOVANOVIĆ IMA NOVI HIT: Za kraj leta objavio "Bele noći, crni dani"
Nakon brojnih uspešnih koncerata širom regiona, Peđa Jovanović nastavlja da objavljuje nove pesme kojima iznova oduševljava svoju vernu publiku.
Za kraj leta, donosi jednu prelepu ljubavnu priču kroz pesmu i spot „Bele noći, crni dani“, stoji u opisu na YouTube-u.
„Bele noći, crni dani, sve to naopako mene hrani, pa još nemam srodnu dušu ja. A ti lepa, iz daleka. Znao sam da vrediš svakog greha, izdao me nije osećaj“ – deo je njegovog novog hita „Bele noći, crni dani“.
Peđa je i na ovom projektu okupio vrhunsku ekipu muzičara. Muziku je radio Aleksandar Perišić Romario, tekst je napisala Jelena Trifunović, dok aranžman potpisuje Alek Aleksov. Spot je realizovala produkcija 3PM.
Podsetimo, Jovanović će u Sava Centru 5.decembra da održi svoj solistički koncert.
