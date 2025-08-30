Slušaj vest

Nakon brojnih uspešnih koncerata širom regiona, Peđa Jovanović nastavlja da objavljuje nove pesme kojima iznova oduševljava svoju vernu publiku.

WhatsApp Image 2025-08-30 at 18.12.09_e83a2c65.jpg
Nova pesma Peđe Jovanovića Foto: Privatna Arhiva

Za kraj leta, donosi jednu prelepu ljubavnu priču kroz pesmu i spot „Bele noći, crni dani“, stoji u opisu na YouTube-u.
„Bele noći, crni dani, sve to naopako mene hrani, pa još nemam srodnu dušu ja. A ti lepa, iz daleka. Znao sam da vrediš svakog greha, izdao me nije osećaj“ – deo je njegovog novog hita „Bele noći, crni dani“.

WhatsApp Image 2025-08-30 at 18.12.09_ee92e932.jpg
Nova pesma Peđe Jovanovića Foto: Privatna Arhiva

Peđa je i na ovom projektu okupio vrhunsku ekipu muzičara. Muziku je radio Aleksandar Perišić Romario, tekst je napisala Jelena Trifunović, dok aranžman potpisuje Alek Aleksov. Spot je realizovala produkcija 3PM.

Podsetimo, Jovanović će u Sava Centru 5.decembra da održi svoj solistički koncert.

