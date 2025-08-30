Slušaj vest

Pevačica Zejna Murkić je objavila slike u kupaćem kostimu i pokazala koliko je zgodna.

Naime, Zejna je pozirala u žutok bikiniju i svaki mišić na telu joj se ocrtavao, a veliku pažnju privukao je i njen prirodni dekolte.

Podsetimo, Zejna ne krije da upija i uči od starijih koleginica koje iza sebe imaju veliko iskustvo na estradi. Kada su pevačicu jednom prilikom pitali da li ispod haljine koju je prošetala na crvenom tepihu ima donji veš, bez ustezanja je dala odgovor:

"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"

- Ovoga puta na sebi imam gaćice, ali i brushalter. Nemam ni steznik. Smršala sam. Mene je Neda Ukraden naučila da nosim samo čarape bez gaćica. Ona je žena zmaj. Jednom prilikom kada smo ona i ja bile zajedno u garderobi pred snimanje emisije, pokazala mi je kako ona na uske haljine nosi samo grilonke bez gaćica, i onda nema šta da se ocrtava. Hvala Nedi što mi je pokazala da može da se nosi haljina bez gaćica, i što može mnogo atraktivnije da se izgleda na sceni - iskrena je Zejna.

"Najstrašniji trenutak mi je bio kad sam saznala da sam trudna"

Pevačica Zejna Murkić nije imala ni malo lak život, a jednom prilikom je otkrila kada joj je bilo zapravo najteže.

Ona je sa bivšim partnerom dobila ćerku, te je svojevremeno priznala da joj saznanje da će postati majka bilo i najstresniji momenat.

- Moj najsrećniji i najstrašniji u istom trenutku momenat je kada sam saznala da sam trudna. A onda samo najsrećniji trenutak je bio kad sam prvi put držala Kjaru u naručju, kada je izašla iz inkubatora, kada su rekli da je sve okej. A inače, svaki dan mi je najsrećniji kada smo nas dve kući sa našim mačorom i gledamo neki film uz gomilu hrane, znači svaki dan mi je najsrećniji - iskreno je rekla Zejna.

