Slađana Lazić, poznatija kao Slađa Poršelina ne prestaje da iznenađuje javnost i svoje pratioce.

Atraktivna rijaliti učesnica nedavno se podvrgla hirurškim zahvatima, odlučila je da se ulepša, a razloga za slavlje ima i zbog novog ugovora! Iako si fanovi rijalitija očekivali da je vide u novoj sezoni rijalitija, pošto uveliko traju potpisivanja ugovora za "Elitu", ona je napravila neočekivan potez.

"Slađa je potpisala ugovor za "FiestaFans"!

Ovih dana kreće ozbiljna kampanja. Uveliko radi na njenom profilu i promocijama koje će se očekivati na njenom nalogu. Dogovor oko svih detalja je postignut jako brzo i ono što je najbitnije, saradnja će biti na obostrano zadovoljstvo.

Slađa Poršelina sklopila ugovor Foto: Printscreen

Slađa je atraktivna devojka, od nje svašta može da se očekuje, što je pokazala i svojim učešćima u rijalitijima, ali ono što sada spremamo sa njom, sve će iznenaditi, a verujem neke i šokirati", ispričao nam je izvor, koji dodaje da kastinzi I dalje uveliko traju po Srbiji.

Sneža Kušadasi takođe ostvarila saradnju

Sneža Kušadasi takođe ostvarila saradnju Foto: Printscreen

"Ima puno zainteresovanih devojaka ali i parova i muškaraca, rade se ozbiljne selekcije koji će modeli biti odabrani za sve kampanje koje će FiestaFans raditi. Prošle nedelje smo započeli saradnju sa još jednim rijaliti veteranom, Snežanom Jovičić- Snežom Kušadasi, tako da se naša ekipa ozbiljno brzo širi. Uskoro vas očekuje još jedno šok iznenađenje, neko za koga sigurno niste mogli da očekujete da će se naći na ovakvoj platformi. Ozbiljna zarada je u igri, veliki krug profesionalaca radi sa modelima tako da ovako veliko interesovanje ni ne čudi", zaključuje naš izvor.

1/11 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Pritnsceen, Printscreen

Podsećanja radi, prvi ekskluzivni ugovor za "FiestaFans", koji se u narodu odomaćio kao sajt za odrasle, potpisala je Nevena Stamenković bivša članica grupe Models, da bi se vrlo brzo Fiesta jatu priključile i nekadašnja inspektorka Lili- Ljiljana Stevanović I Jelena Ilić.

