Sofija Janićijević sumirala je utiske nakon "Elite 8" i progovorila o svom životu.

Dosta se pričalo o njenom odnosu sa Stefanom Karićem, te je čak isplivala i njihova privatna prepiska.

- Između mene i Stefana nema ništa, razmenili smo nekoliko poruka, najnormalnije drugarske poruke su u pitanju. Nismo se muvali i jako mi je žao zbog njegove devojke i što je sve ovako ispalo. Gledam ga kao druga i mislim da je dobar čovek - priznala je Sofija.

Ipak kako kaže, iako ga gleda kao druga, Stefan Karić je njen tip momka.

- Jedini muškarac koji ima sve moguće kvalitete jeste Stefan Karić. Ne kažem to zato što mi se dopada ili nešto imam u svojoj glavi, već kada bi neko trebao da sklopi karakteristike pravog muškarca to jeste Stefan Karić. Ponovo kažem, ne gledam ga na taj način, veoma mi je drag i mislim da bi mogao da mi bude jako dobar prijatelj - branila se rijaliti učesnica.

"Atmira ću tužiti"

Potom se osvrnula i na izjave Atmira Albe koji je rekao da je sa Sofijom bio dok je bio u braku.

- Atmir i ja nikada nismo bili zajedno. Čula sam delove njegove izjave, ali nisam čula njegov glas, zbog toga imam crv sumnje da mi se oglasi. Nikada mi nije bio emotivni partner i nema razloga da tako nešto kaže. Tužiću ga jer nas dvoje nikada nismo bili zajedno, a i moja firma nema nijedan dug prema njegovoj - otkrila je Sofija.

