HANA IKODINOVIĆ NAVUKLA NAJKRAĆI ŠORTS NA SVETU, GORE SVE OTKRILA PA KRENULA U GRAD! Svi će gledati samo u nju: Obline pucaju...
Ćerka pevačice Nataše Bekvalac i Danila Dače Ikodinovića, Hana, pohvalila se večeras na svom profilu na Instagramu stajlingom za izlazak.
Naime, Hana je pozirala u mini šortsu, koji je ceo bio od šljokica, dok je gore imala top korset u crnoj boji i crne štikle.
Kosu je pustila, a nema sumnje da će prelepa Hana večeras zapaliti grad svojim stajlingom i da će se za njom mnogi okretati.
Hana se seli iz Srbije
Podsetimo, Nataša je govorila o odnosu sa Hanom i priznala da joj je teško što će se uskoro odseliti.
Hana će uskoro da ode u Španiju, gde će krenuti na fakultet.
- Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže. Teško mi je što ide, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu.
Pogledajte dodatni snimak: