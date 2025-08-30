Slušaj vest

Ćerka pevačice Nataše Bekvalac i Danila Dače Ikodinovića, Hana, pohvalila se večeras na svom profilu na Instagramu stajlingom za izlazak.

Naime, Hana je pozirala u mini šortsu, koji je ceo bio od šljokica, dok je gore imala top korset u crnoj boji i crne štikle.

Kosu je pustila, a nema sumnje da će prelepa Hana večeras zapaliti grad svojim stajlingom i da će se za njom mnogi okretati.

Hana Ikodinović se obukla provokativno
Hana Ikodinović se obukla provokativno Foto: Printscreen

Hana se seli iz Srbije

Podsetimo, Nataša je govorila o odnosu sa Hanom i priznala da joj je teško što će se uskoro odseliti.

Hana će uskoro da ode u Španiju, gde će krenuti na fakultet.

Hana u noćnom provodu Foto: Instagram

- Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže. Teško mi je što ide, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu.

Ne propustiteStars"NEKADA JE HEROJ MAJKA, NE OTAC" Hana Ikodinović objavila uspomenu iz detinjstva sa Natašom Bekvalac: Ovo sve govori o odnosu sa Dačom (VIDEO)
2025-06-17 08_44_40-mommy daddy and me🤍 _ TikTok.jpg
StarsĆERKA NATAŠE BEKVALAC IZGLEDA KAO MILION DOLARA! Hana pokazala izvajanu figuru, a svi gledaju u ovaj deo tela
Hana Ikodinović pozira u svom domu u uskoj haljini
StarsĆERKA NATAŠE BEKVALAC OBJAVILA FOTKE TIK PRED SELIDBU U ŠPANIJU Lepa Hana pozirala u porodičnom domu, jedan detalj sve oduševio! (FOTO)
Nataša Bekvalac i Hana Ikodinović.jpg
StarsMNOGI OVE FOTOGRAFIJE KRIJU, A HANA IH OBJAVILA JAVNO! Ikodinovićeva se sprema za studiranje u Španiji, ovim potezom dokazala koliko je hrabra (FOTO)

 Pogledajte dodatni snimak:

Vesna de Vinča otkrila recept jela za siromašne Izvor: instagram/vesnadevinca