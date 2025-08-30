"Osuđuju me, porodica ne podržava našu vezu"

- Ja moram da kažem da sam ja Jovani verovala od starta, videla sam sve demante po portalima, Ermina se pobrinula da se sve sazna. Ona je opravdala sve što je govorila i ja sam ponosna na nju. Bilo je priča da je Matora ljubomorna, da je bilo svega, evo mi smo pet meseci u vezi, imamo rasprava, ali se ne svađamo, nemamo razloga, nama je lepo, a danas smo išli da je ulepšamo, radila je obrve. Ona je meni dokazala da me voli, sigurna sam u njenu ljubav i mi uživamo. Moja porodica i dalje ne prihvata Jovanu, ne zbog nje kao osobe, već zbog pola. Mi smo u kontaktu sve vreme, viđamo se, mama se ne slaže sa tim, ne podržava to, ali ja neću da silim ništa. Neće se mene oni odreći, niti ja njih, ja sam srećna i to je najvažnije - rekla je Dragana za "Pink".