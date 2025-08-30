MATORA UHVAĆENA U KRAĐI! Kamera snimila sve: Čučnula, provukla ruku pa krenula da grabi (FOTO)
Jovana Tomić Matora izašla je u šetnju sa svojom devojkom Draganom Stojančević, a onda je uradila nešto neočekivano, a Dragan je sve snimila i podelila javno.
Jovana Tomić Matora se po izlasku iz ''Elite 8'' potpuno posvetila vezi sa Draganom, a trenutke iz privatnog života svakodnevno dele sa pratiocima na Instagramu.
Po povratku iz noćne šetnje Matora i Dragana prošle su pored jednog rasadnika, a Tomićeva je u jednom trenutku kroz ogradu ukrala saksiju sa cvećem.
- Je l’ ovo čuvarkuća? Ako ima kamera negde, izaći će da Matora krade cveće - komentarisala je Matora.
"Jedna sasvim lagana šetnja, pa ja ovo ne mogu" - napisala je Dragana.
"Osuđuju me, porodica ne podržava našu vezu"
Podsetimo, Dragana je nedavno istakla da se suočava sa osudom javnosti zbog njenog odnosa sa Matorom.
- Znam da me ljudi osuđuju, ali mene to ne zanima, život mi je lep i ja sama odlučujem da ću biti dobro - rekla je Dragana i istakla da u Jovaninu ljubav nikada nije sumnjala.
- Ja moram da kažem da sam ja Jovani verovala od starta, videla sam sve demante po portalima, Ermina se pobrinula da se sve sazna. Ona je opravdala sve što je govorila i ja sam ponosna na nju. Bilo je priča da je Matora ljubomorna, da je bilo svega, evo mi smo pet meseci u vezi, imamo rasprava, ali se ne svađamo, nemamo razloga, nama je lepo, a danas smo išli da je ulepšamo, radila je obrve. Ona je meni dokazala da me voli, sigurna sam u njenu ljubav i mi uživamo. Moja porodica i dalje ne prihvata Jovanu, ne zbog nje kao osobe, već zbog pola. Mi smo u kontaktu sve vreme, viđamo se, mama se ne slaže sa tim, ne podržava to, ali ja neću da silim ništa. Neće se mene oni odreći, niti ja njih, ja sam srećna i to je najvažnije - rekla je Dragana za "Pink".
Pogledajte dodatni snimak: