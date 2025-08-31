Slušaj vest

Nevenčana supruga Kristijana Golubovića, Kristina Spalević oglasila se na mrežama i otkrila da oni više ne žive zajedno.

Kristijan i Kristina su dobili dvoje dece, a iako nije želela da otkriva zbog čega je došlo do rastanka, ona je objavila da su se njihovi putevi razišli.

- Da stavim tačku na različite spekulacije. Kristijan i ja više ne živimo zajedno. To je sve što ću izneti iz naše privatnosti. Ovo objavljujem jer moj javni nastup i vođenje mreža moraju biti usklađeni sa realnom situacijom, a kao neko ko se bavi influensingom, nema potrebe da krijem ovako velike stvari. Razlog zašto ne brišem fotografije nije skrivanje stvarnosti, već činjenica da neću brisati godine iz kojih smo dobili dvoje dece. Prošlost postoji, ali sadašnjost je moja i tako će ostati - napisala je ona na Instagramu.

Kristina Spalević objavila post na Instagramu u kom je saopštila da je raskinula sa Kristijanom Golubovićem Foto: Printscreen/Instagram

Inače, priče o raskidu su počele da kruže nakon što je Kristijan javno molio suprugu za oproštaj.

"Kristina me najbolje poznaje"

Podsetimo, Kristijan je nedavno izašao iz rijalitija "Farma" gde je osvojio prvo mesto, a po izlasku je govorio o Kristini.