Slušaj vest

Mina Joksimović, ćerka poznatog muzičara Željka Joksimovića, letovanje provodi na luksuznom Mikonosu, koje je ove godine veoma popularno među estradnjacima. Boravak na ovom mondenskom ostrvu pretvorila je i u proslavu svog rođendana, a pažnju javnosti privukla je izborom elegantnih i trendi kombinacija koje je pažljivo pripremila za svaki izlazak.

Naročito je za oko svima zapao njen minić. Slikala se na autentičnim i mirnim ulicama, koji dišu pravim mediteranskim načinom života, uživala u tradicionalnim jelima i piću i potrudila se da se uklopi i opusti na prelepom Mikonosu.

1/7 Vidi galeriju Mina Joksimovića na Mikonosu Foto: Printscreen/Instagram

Mina o odnosu sa ocem

Podsetimo, Mina je jednom prilikom govorila o odnosu sa Željkom i odrastanju.

- Odrastala sam kao i sva druga deca. Iako sam bila svesna očeve popularnosti i velikog uspeha, nikada se zbog toga nisam smatrala posebnom niti drugačijom. Tata je uvek bio tu za mene kroz moje odrastanje i trudio se usmeravati me ispravno, i životno i poslovno - počela je Mina izlaganje, pa otkrila da li je imala određene privilegije zbog njega: