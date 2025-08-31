Slušaj vest

Mina Joksimović, ćerka poznatog muzičara Željka Joksimovića, letovanje provodi na luksuznom Mikonosu, koje je ove godine veoma popularno među estradnjacima. Boravak na ovom mondenskom ostrvu pretvorila je i u proslavu svog rođendana, a pažnju javnosti privukla je izborom elegantnih i trendi kombinacija koje je pažljivo pripremila za svaki izlazak.

Naročito je za oko svima zapao njen minić. Slikala se na autentičnim i mirnim ulicama, koji dišu pravim mediteranskim načinom života, uživala u tradicionalnim jelima i piću i potrudila se da se uklopi i opusti na prelepom Mikonosu. 

Mina Joksimovića na Mikonosu Foto: Printscreen/Instagram

Mina o odnosu sa ocem

Podsetimo, Mina je jednom prilikom govorila o odnosu sa Željkom i odrastanju.

- Odrastala sam kao i sva druga deca. Iako sam bila svesna očeve popularnosti i velikog uspeha, nikada se zbog toga nisam smatrala posebnom niti drugačijom. Tata je uvek bio tu za mene kroz moje odrastanje i trudio se usmeravati me ispravno, i životno i poslovno - počela je Mina izlaganje, pa otkrila da li je imala određene privilegije zbog njega:

Ne, baš suprotno. Završila sam državne škole i Muzičku akademiju. Nikada nisam imala privilegije, niti su mi se vrata otvarala zbog mog oca. Roditelji su me učili da se za sve moram izboriti sama, a oni su uvek tu da me podrže ili pomognu. Naravno, bilo je i trenutaka kada sam se susretala s poteškoćama upravo zbog poznatog oca od strane pojedinih profesora ili vršnjaka, ali sve je to sada iza mene - rekla je ona tada za "Net.hr".

