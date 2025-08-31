ĆERKA ŽELJKA JOKSIMOVIĆA NA MIKONOSU ZAPALIO MREŽE! Mina proslavila rođendan, a ovako uživa na luksuznom putovanju (FOTO)
Mina Joksimović, ćerka poznatog muzičara Željka Joksimovića, letovanje provodi na luksuznom Mikonosu, koje je ove godine veoma popularno među estradnjacima. Boravak na ovom mondenskom ostrvu pretvorila je i u proslavu svog rođendana, a pažnju javnosti privukla je izborom elegantnih i trendi kombinacija koje je pažljivo pripremila za svaki izlazak.
Naročito je za oko svima zapao njen minić. Slikala se na autentičnim i mirnim ulicama, koji dišu pravim mediteranskim načinom života, uživala u tradicionalnim jelima i piću i potrudila se da se uklopi i opusti na prelepom Mikonosu.
Mina o odnosu sa ocem
Podsetimo, Mina je jednom prilikom govorila o odnosu sa Željkom i odrastanju.
- Odrastala sam kao i sva druga deca. Iako sam bila svesna očeve popularnosti i velikog uspeha, nikada se zbog toga nisam smatrala posebnom niti drugačijom. Tata je uvek bio tu za mene kroz moje odrastanje i trudio se usmeravati me ispravno, i životno i poslovno - počela je Mina izlaganje, pa otkrila da li je imala određene privilegije zbog njega:
Ne, baš suprotno. Završila sam državne škole i Muzičku akademiju. Nikada nisam imala privilegije, niti su mi se vrata otvarala zbog mog oca. Roditelji su me učili da se za sve moram izboriti sama, a oni su uvek tu da me podrže ili pomognu. Naravno, bilo je i trenutaka kada sam se susretala s poteškoćama upravo zbog poznatog oca od strane pojedinih profesora ili vršnjaka, ali sve je to sada iza mene - rekla je ona tada za "Net.hr".