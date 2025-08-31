Slušaj vest

Poznata kantautorka Alka Vuica (64) uživa u odmoru na popularnom grčkom ostrvu Mikonos, odakle je podelila nekoliko fotografija koje su izazvale veliki broj komentara.

U jednodelnom kupaćem kostimu sa leopard dezenom, pevačica je pokazala vitku figuru i dokazala da i u sedmoj deceniji izgleda odlično. Efektan stajling zaokružila je crvenim karminom, zelenim laganim ogrtačem, modernim kačketom i sunčanim naočarima, pa je pored bazena izgledala glamurozno i urbano.

Na fotografijama se vidi i čaša šampanjca koja je upotpunila letnju atmosferu, dok je osmeh na njenom licu otkrivao koliko uživa u odmoru.

Buran ljubavni život

Kroz život bavila se i pisanjem, novinarstvom, voditeljstvom i muzikom. Pored pozamašne biografije u smislu karijere poseduje i onu privatnu. Ljubavni život joj je bio veoma bogat, a neretko je i govorila o svojim iskustvima. Njena prva ljubav bio je bubnjar iz gruše "Srebrna krila". Upoznali su se u klubu i to kada je imala boginje, a ljubav je trajala 4 godine. Napisala mu je i par pesama, a ubrzo je upoznala Momčila Bajagića Bajagu i Gorana Bregovića.

Alka je ispričala da je u nju bio zaljubljen i Boris Novković, sa kojim je kasnije postala veliki prijatelj i saradnik. Nešto kasnije, upoznala je uticajnog slikara Vuka Veličkovića, kome je rodila sina Ariana.

Alka se tu nije zaustavila te su se širile spekulacije da je imala aferu i sa gradonačelnikom Splita. Ni to nije bila jedina afera, te je uplovila u vezu sa fudbalerom Igorem Štimcem koji je u to vreme bio oženjen. Pričao se da je fudbaler Suzanu varao sa misicama, pevačicama i glumicama, te da se tim aferama ne zna broj, ali ime jedne od njegovih ljubavnica javno je potvrđeno. U pitanju je bila upravo Alka Vuica, koja je o svojoj aferi sa Igorom jednom prilikom i javno govorila.