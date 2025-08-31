ANA RAJKOVIĆ OTKRILA ČEGA SE ODREKLA ZBOG DECE: Žena fudbalera dala savet svim mamama, na jednu opasnu stvar posebno obratila pažnju
Ana Rajković uživa u porodičnom životu sa fudbalerom Predragom Rajković, a aktivna je na društvenim mrežama svakodnevno gde objavljuje trenutke iz porodičnog života.
Sada se oglasila na Instagramu i otkrila koje navike se odrekla od kako je dobila dečicu.
Odrekla se stare navike
Rajkovićeva je pojasnila zašto više ne koristi parfeme.
- Zbog dece ne koristim parfem. Iskreno kada dojite ne treba da koristite parfem, moje mišljenje. Sada ne dojim, ali vozim decu svaki dan u školu, na treninge, a oni imaju mučnine od mirisa u kolima i sam taj neki kontakt sa decom gde oni osećaju "miris majke" kao i mi njihov je prelep - napisala je ona.
Zdrav način života
Ana je nedavno odgovarala na pitanja pratilaca i otkrila svoje svakodnevne rituale i zdrav način života.
"Posle 17 sati ne jedem, pijem samo vodu... Naravno, dešava se da na nekom odmoru idemo kasno na večeru i tada ne vodim računa, ali uglavnom pazim, jer iskreno ako ne pazim, ode mast u propast", otkrila je Ana, koja izuzetno vodi računa o svom izgledu, a onda priznala kako reaguje kada joj se neko iz familije meša u vaspitanje dece:
"Nema mešanja, Rale i ja isključivo vaspitavamo decu i donosimo sve odluke jer mi smo roditelji. Saslušam uvek svaki savet, jer ne smatram da znamo sve najbolje", napisala je Ana.
Transformacija koja inspiriše
Iako je majka troje dece, Ana je poznata po tome da vodi računa o svom zdravlju i fizičkom izgledu. U jednoj od svojih objava, iskreno je podelila da je uspela da skine čak 20 kilograma nakon porođaja – što je dodatno motivisalo mnoge žene koje je prate.
– Može se smršati 20 kilograma za dva meseca i stati u haljinu iz snova – napisala je pored jednog videa u elegantnoj crnoj haljini, koja je savršeno istakla njenu figuru i trud koji je uložila u svoj izgled.
Ana Rajković u provokativnoj haljini: