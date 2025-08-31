Slušaj vest

Danas je na groblju u Čačku održan pomen Bori Đorđevića, koji je preminuo 4. septembra, posle duge i teške bolesti.

Legendarnom Bori porodica je ispunila poslednju želju i na njegovom spomeniku i postavila dve ukrštene gitare, baš kao što je on napisao u poslednjoj pesmi.

- Ne trošite džabe pare, nisam tol’ko važan lik, ukrstite dve gitare, nek to bude spomenik. Konzilijum saopštenje, objavljuje svaki dan, da upozna javno mnjenje, koliko sam bolestan. Moje telo pošaljite U Čačak, u Srbiju.. u Ljubljani ostavite srce, neka bude tu. Ne trošite džabe pare, nisam tol’ko važan lik. Ukrstite dve gitare, nek to bude spomenik - glase stihovi pesme.

Gitare na spomeniku su originalna replika njegovog instrumenta od mermera koji je nabavljen u Španiji.

Pomenu legendarnom umetniku prisustvovala je neutešna porodica, sin i udovica Dubravka, prijatelji, kumovi, ali i političari.

1/13 Vidi galeriju Pomen Bori Đorđeviću Foto: Denis Čeković

Željko Samardžić sa belim ljiljanima takođe je stigao na pomen prijatelju, ali i bivši predsednik države Vojislav Koštunica i Biljana Krstić. Nasred pomena počeo je pljusak, te mnogi kometarišu da i nebo plače za Đorđevićem.

Jednogodišnji pomen Bori Đorđeviću 4 Izvor: Denis Čeković

Na groblju u Čačku sveštenik je započeo pomen legendarnom rokeru, a mnogi od prisutnih su dostojanstveno pustili po neku suzu i hrabro se držali. Ovom činu se pridružio i Borin kum Marko Milović.

Članovi Riblje čorbe, ali i Žika Jelić, estradni menadžer Bane Obradović stigli su na pomen prijatelju i kolegi. Čačanski bendovi, frontmeni i članovi takođe su prisutni, svi oni sa kojima je nekada snimao i sarađivao.

Dubravka Milaković u crnini na godišnjicu smrti Bore Đorđevića Foto: Denis Čeković

Sa njima je pristigla i neutešna Borina udovica.

Foto: Denis Čeković

Na groblju se pojavio i sin Bore Đorđevića koji je odmah položio cveće na grob svog oca.

Foto: Denis Čeković

Gradonačelnik Čačka, Milun Todorović, takođe je stigao na groblje sa suprugom. Nedavno je imao moždani udar i probleme sa zdravljem, ali to ga nije sprečilo da oda počast Bori.

1/10 Vidi galeriju Godinu dana od smrti Bore Čorbe Foto: Denis Čeković

Najverniji fanovi počeli su da se okupljaju od ranog jutra. Na grob su položili sveže cveće i palili sveću sa Boru.

Jednogodišnji pomen Bori Đorđeviću 2 Izvor: Denis Čeković

Stigao je i sveštenik, ali i mnogobrojni prijatelji i saradnici.

Jednogodišnji pomen Bori Djordjeviću Izvor: Denis Čeković

Usponi i padovi obeležili su život velikog rokera Bore Đorđevića, koji je osvajao rečima, notama i osmehom. Za 72 godine života stekao je karijeru dostojnu svetske slave. O njemu su kružile razne priče, ali svi su saglasni u jednom - Bora je bio talenat kakav se jednom rađa. Dok je sa scene grmeo rokenrol Bora je doživeo i preživeo mnogo toga, a tragedije su ostavile na njegovom srcu duboke ožiljke.

Foto: Privatna arhiva - Saski Art

Prva se dogodila 1982. kada je na koncertu Riblje čorbe u Ledenoj dvorani Zagrebu preminula 14-godišnja devojka Željka Marjanović od posledica epileptičnog napada.

Ovaj događaj duboko je potresao celokupnu javnost, a Bora se do kraja života teško nosio s ovom tragedijom.

Čovek sa kojim je Bora hrabro zagazio u muzičke vode bio je gitarista Radislav Rajko Kojić sa čijom smrću se Đorđević teško mirio. Upravo sa Kojićem, Mišom Aleksićem i Vickom Milatovićem iz benda SOS, Bora Đorđević je, po napuštanju sastava Rani mraz, osnovao Riblju čorbu.

Narkomanija je bila problem od kojeg Rajko nikad nije uspeo da se oporavi. Posle još nekoliko izleta u muzici u potpunosti se povukao i živeo veoma skromno u rodnom selu Jarkovac. Smrt ga je sačekala u prestonici 1997. godine, razlog je jasan, a za Boru je Rajkov odlazak bio veliki udarac za koji nije bio spreman. Rajko je imao samo 41 godinu.

Život je Bori opalio novi šamar 2007. godine kada je njegova Dragana, ljubav iz srednjoškolskih dana i prva supruga, izvršila samoubistvo. Dragana je bila Borina večita inspiracija i njoj je posvetio mnoge pesme Riblje čorbe. Ipak, tačku na brak stavili su 12. februara 2007. godine, sa čime se Borina supruga nije mirila.

Smrt legendarnog basiste Riblje čorbe Miroslava Miše Aleksića 29. novembra 2020. godine sa kojim je Đorđević odrastao i stasavao u rok zvezdu Bora je teško podneo. Navikao je, kako je Bora govorio, da mu Miša uvek bude sa leve strane i da gleda u njegovo nasmejano lice, kao što je to činio pune 43 godine.

Bora se od ovog gubitka nikada nije oporavio, a jednom prilikom je istakao da mu nikada neće oprostiti što ga je izdao i umro pre njega.

1/5 Vidi galeriju Bora Đorđević Foto: Kurir Televizija, Printscreen

Preminuo u 72. godini

Bora Đorđević, frontmen grupe Riblja čorba, preminuo je u 72. godini. Primljen je u bolnicu u Ljubljani s jakom upalom pluća. Bio je na terapiji antibioticima i na kiseoniku, a posle nekoliko dana zbog pogoršanog stanja, stavljen je na respirator. On se, inače, dugo borio i s teškom bolešću. Muzičar je i pred Novu godinu imao upalu pluća zbog čega je tada otkazao koncert u Nišu.

Bora Đorđević je rođen 1952. godine u Čačku. U rodnom mestu je završio osnovnu školu, a nakon problema sa zakonom izbačen je iz gimnazije. Njegovi roditelji su tada, kako bi pobegli od "sramote" koju im je prouzrokovao, odlučili da se presele u Beograd. Tu je Bora završio Petu gimnaziju i upisao Pravni fakultet. Nakon dve godine je shvatio da ta profesija nije za njega, pa je pokušao da upiše Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Nikada nije primljen na glumu, pa je upisao organizaciju na FDU. Grupu Riblja čorba 1978. godine. Za više od 45 godine karijere snimili su 20 studijskih albuma i osam lajv izdanja. Poslednje album "Da tebe nije" izdao je Siti rekords. Desetak godina živeo je u Sloveniji, gde se treći put oženio.

Čačak ne zaboravlja Boru Đorđevića: