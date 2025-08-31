SVE LJUBAVI BOGDANA BOGDANOVIĆA: Ovo je lista devojaka koje je srpski košarkaš ljubio - glumice, manekenke, sportiskinje, a njoj se uvek vraćao
Kapiten srpskog košarkaškog tima Bogdan Bogdanović, nažalost, zbog povrede je završio učešće na Eurobasketu. oduvek bio miljenik žena, a njegov ljubavni život je privlačio pažnju javnosti. - Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.
Bogdan Bogdanović je bio sa mnogim poznatim damama, te je tako ljubio devojke iz sveta mode, glume, ali i sporta.
Kako su svojevremeno mediji prenosili, Bogdanović je bio u vezi sa lepom dizajnerkom i manekenkom iz Amerike Britani Netom, koja je bila prva pratilja na izboru za Mis Nju Džersija.
Bogdanova prva ljubav bila je Anja Škuletić, koja je sada u braku sa manekenom Dušanom Šušnjarom sa kojim ima ćerku. Njihova ljubav je bila fatalna, a tada su izvori bliski paru tvrdili da je raskid bio veoma bolan.
O njegovoj romansi sa glumicom Jovanom Stojiljković se mesecima spekulisalo, a kako se navodilo, razlog raskida je bila daljina. Njih je navodno upoznala Jelisaveta Orašanin, a nakon raskida je Jovana započela vezu sa Goranom Bogdanom.
Veza o kojoj se definitivno najviše pisalo je ona sa Olgom Danilović
Bogdan i Olga su bili dve godine zajedno i važili su za jedan od najlepših parova sa javne scene. Od početka veze košarkaš i teniserka su krili svoju ljubav od očiju javnosti, a 2020. godine životni putevi su im se razišli i doneli su odluku da prekinu romansu.
Poslednja romansa o kojoj se pričalo bila je sa misterioznom brinetom sa kojom je Bogdan bio prisan tokom proslave Olimpijaca. Nakon toga, on se pomirio sa bivšom devojkom Sarom Radović.
"Porodica je temelj"
Inače, Bogdan je oduvek isticao koliko je vezan za porodicu.
- Porodica je temelj. Roditelji su usadili meni i sestri ispravan način razmišljanja. Prvo, da radiš ono što voliš, da uživaš u svom poslu i da čuvaš familiju i taj najuži krug ljudi oko sebe. Da budeš dobar čovek... Moja porodica je puna ljubavi i sreće. Izuzetno sam im zahvalan na svemu sto su učinili za moju sestru i mene. Bile su i teške situacije u životu ali uvek smo imali sve što nam je potrebno da uživamo i budemo srećni - rekao je košarkaški as svojevremeno u emisiji "Kao sav normalan svet".
kurir.rs/blic