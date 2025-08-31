Slušaj vest

Legendarni umetnik i roker Bora Đorđević preminuo je 4. septembra 2024. godine, a danas na groblju u njegovom rodnom Čačku održava se pomen povodom godišnjice smrti.

Najverniji fanovi počeli su da dolaze u ranim jutarnjim časovima kako bi položili cveće i zapalili sveću.

Dve gitare na spomeniku

Legendarnom Bori porodica je ispunila poslednju želju i na njegovom spomeniku i postavila dve ukrštene gitare, baš kao što je on napisao u poslednjoj pesmi.

- Ne trošite džabe pare, nisam tol’ko važan lik, ukrstite dve gitare, nek to bude spomenik. Konzilijum saopštenje, objavljuje svaki dan, da upozna javno mnjenje, koliko sam bolestan. Moje telo pošaljite U Čačak, u Srbiju.. u Ljubljani ostavite srce, neka bude tu. Ne trošite džabe pare, nisam tol’ko važan lik. Ukrstite dve gitare, nek to bude spomenik - glase stihovi pesme.

Gitare na spomeniku su originalna replika njegovog instrumenta od mermera koji je nabavljen u Španiji.

Emotivna poruka razara dušu

Ono što je mnogima zapalo za oko jeste druga strana spomenika, gde stoji zajednička fotografija Bore i njegove udovice Dubravke, ali i emotivna poruka.

- Moram na jedan poduži izlet, vraćam se sigurno, to nije problem. Ma to je rastanak samo na izgled, zato bez suza, kad jednom odem - piše na pozadini spomenika.

Dubravka Milaković je treća supruga Bore Đorđevića koja će počivati zajedno sa njim u porodičnoj grobnici od koje je napravila hram ljubavi.

Tajno venčanje sa trećom srećom

Bora je sreću pronašao pored treće supruge Dubravke Milaković,koja je od njega mlađa 28 godina.

Bora ni posle svega nije izgubio veru u ljubav te je u svoj život pustio lepu Dubravka, a njegova treća i, kako je roker govorio, poslednja supruga porušila je sva pravila koja je imao.

Muzičar se zbog ljubavi sa 28 mlađom i atraktivnom Slovenkom preselio u Ljubljanu, a venčali su se u maju 2016. na grčkom ostrvu Santorini.

- Bacio sam sidro u mirnoj Ljubljani i mnogo mi je lepo sa Dubravkom, ženom koju volim. Ima li veće sreće nego voleti i biti voljen. I što je najlepše, moja poslednja ljubav prihvatila je da se uda za mene. Ona će biti mlada, a ja staroženja, tako me s pravom nazvala.

Venčali smo se 25. maja, na Dan mladosti, u Grčkoj na Santoriniju - govorio je muzičar svojevremeno.

– Knjigu sam posvetio supruzi. Smatram da žene najbolje inspirišu umetnike, a posebno žena koja je pored mene. Ona je uspela da me pripitomi, kao i godine koje sada imam, sve je to uticalo da počnem da živim relativno zdravije, prestao sam da pijem i pušim. Mogu slobodno reći da sam sebi produžio život pored žene koju volim – ispričao je tada Bora za "Story".

Preminuo u 72. godini

Bora Đorđević, frontmen grupe Riblja čorba, preminuo je u 72. godini. Primljen je u bolnicu u Ljubljani s jakom upalom pluća. Bio je na terapiji antibioticima i na kiseoniku, a posle nekoliko dana zbog pogoršanog stanja, stavljen je na respirator. On se, inače, dugo borio i s teškom bolešću. Muzičar je i pred Novu godinu imao upalu pluća zbog čega je tada otkazao koncert u Nišu.

Bora Đorđević je rođen 1952. godine u Čačku. U rodnom mestu je završio osnovnu školu, a nakon problema sa zakonom izbačen je iz gimnazije. Njegovi roditelji su tada, kako bi pobegli od "sramote" koju im je prouzrokovao, odlučili da se presele u Beograd. Tu je Bora završio Petu gimnaziju i upisao Pravni fakultet. Nakon dve godine je shvatio da ta profesija nije za njega, pa je pokušao da upiše Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Nikada nije primljen na glumu, pa je upisao organizaciju na FDU. Grupu Riblja čorba 1978. godine. Za više od 45 godine karijere snimili su 20 studijskih albuma i osam lajv izdanja. Poslednje album "Da tebe nije" izdao je Siti rekords. Desetak godina živeo je u Sloveniji, gde se treći put oženio.

