Na veliku žalost svih navijača u Srbiji, crne slutnje su se obistinile... Orlovi će svoj pohod ka evropskom zlatu nastaviti bez kapitena Bogdana Bogdanovića. Svi smo se nadali da će Bogdan moći da nastavi takmičenje, međutim, povreda zadnje lože je učinila svoje.

Povredio zadnju ložu

Ruptura mišića zadnje lože i lista je jedan od problema sa mišićima donjih ekstremiteta koja podrazumeva delimični ili potpuni prekid tj. pucanje mišićnih vlakana. Reč je o jednoj od najčešćih povreda koja nastaje usled delovanja spoljašnje mehaničke sile čija jačina je značajno veća od jačine i elastičnosti mišićnih vlakana. Do rupture mišića zadnje lože i lista dolazi kada su u pitanju pokreti koji predstavljaju kombinaciju snage i brzine vežbača, tzv. eksplozivni pokreti. Sportisti kada naglo doskoče, zaustave se ili naglo promene pravac kretanja često budu u opasnosti od ove vrste problema. Direktan udarac u mišić je takođe jedan od uzročnika pucanja mišićnih vlakana, a povreda se lokalizuje na mišićno-tetivnim prelazima. Koliko traje oporavak pročitajte ovde.