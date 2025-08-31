Slušaj vest

Kapiten Bogdan Bogdanović zbog povrede neće moći da se sa ostatkom ekipe bori za zlato na Eurobasketu. Ana Sević se sada oglasila tim povodom na Instagramu gde je podelila šaljivi savet.

- Bogdane, slušaj me - Grčka krema, kupus i Brufen od 600 - napisala je jedna korisnica Tvitera, što je Ana odmah podelila. 

Ana Sević dala savet Bogdanu Bogdanoviću
Ana Sević dala savet Bogdanu Bogdanoviću kako da izleči povredu Foto: Pritnscreen/Instagram

Na veliku žalost svih navijača u Srbiji, crne slutnje su se obistinile... Orlovi će svoj pohod ka evropskom zlatu nastaviti bez kapitena Bogdana Bogdanovića. Svi smo se nadali da će Bogdan moći da nastavi takmičenje, međutim, povreda zadnje lože je učinila svoje.

Povredio zadnju ložu

Ruptura mišića zadnje lože i lista je jedan od problema sa mišićima donjih ekstremiteta koja podrazumeva delimični ili potpuni prekid tj. pucanje mišićnih vlakana. Reč je o jednoj od najčešćih povreda koja nastaje usled delovanja spoljašnje mehaničke sile čija jačina je značajno veća od jačine i elastičnosti mišićnih vlakana. Do rupture mišića zadnje lože i lista dolazi kada su u pitanju pokreti koji predstavljaju kombinaciju snage i brzine vežbača, tzv. eksplozivni pokreti. Sportisti kada naglo doskoče, zaustave se ili naglo promene pravac kretanja često budu u opasnosti od ove vrste problema. Direktan udarac u mišić je takođe jedan od uzročnika pucanja mišićnih vlakana, a povreda se lokalizuje na mišićno-tetivnim prelazima. Koliko traje oporavak pročitajte ovde.

Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Inače, Bogdanov ljubavni život godinama intrigira javnost, a kapiten je ljubio brojne poznate dame

Bogdan Bogdanović