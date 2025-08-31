GARDEROBER OD PODA DO PLAFONA: Voditeljka pokazala da joj je sve tip-top sređeno, čuva i stare stvari, a jedan deo je samo za obuću (FOTO)
Voditeljka Marija Egelja podelila je sa pratiocima na Instagramu snimak nekoliko svojih omiljenih modnih kombinacija i iznenadila priznanjem da i dalje nosi komade koje je kupila pre sedam godina.
Među njima se našao i jedan kombinezon, a Marija je pokazala i svoj impozantni garderober. Poseban deo prostorije odvojila je samo za obuću – police koje se prostiru gotovo do plafona prepune su štikli, patika i čizama.
Kupuje onlajn
Voditeljka Marija Egelja vratila se poslovnim obavezama nakon što je na svet donela sina kojeg je dobila u braku sa nekadašnjim fudbalerom, a sadašnjim biznismenom Aleksandrom Dabićem. Ona je otkrila da voli da kupuje onlajn.
- Obožavam onlajn da kupujem, poručim šta odgovara-nosim, a šta ne-vratim. Više volim u inostranstvu da šopingujem sa suprugom, a za decu su sjajni brendovi dostupni. Moram reći i to je savet roditeljima, koliko god je slatko treba imati meru, jer oni ne stignu da iznose sve i šta ćemo posle sa tim. Okej poklonićemo, ali ne treba preterivati. Izaberem najlepše komade za tu sezonu.