Voditeljka Marija Egelja podelila je sa pratiocima na Instagramu snimak nekoliko svojih omiljenih modnih kombinacija i iznenadila priznanjem da i dalje nosi komade koje je kupila pre sedam godina.

Među njima se našao i jedan kombinezon, a Marija je pokazala i svoj impozantni garderober. Poseban deo prostorije odvojila je samo za obuću – police koje se prostiru gotovo do plafona prepune su štikli, patika i čizama.

Marija Egelja garderober Foto: Printscreen/Instagram

Kupuje onlajn

Voditeljka Marija Egelja vratila se poslovnim obavezama nakon što je na svet donela sina kojeg je dobila u braku sa nekadašnjim fudbalerom, a sadašnjim biznismenom Aleksandrom Dabićem. Ona je otkrila da voli da kupuje onlajn. 

- Obožavam onlajn da kupujem, poručim šta odgovara-nosim, a šta ne-vratim. Više volim u inostranstvu da šopingujem sa suprugom, a za decu su sjajni brendovi dostupni. Moram reći i to je savet roditeljima, koliko god je slatko treba imati meru, jer oni ne stignu da iznose sve i šta ćemo posle sa tim. Okej poklonićemo, ali ne treba preterivati. Izaberem najlepše komade za tu sezonu. 

