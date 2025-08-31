Slušaj vest

Voditeljka Marija Egelja podelila je sa pratiocima na Instagramu snimak nekoliko svojih omiljenih modnih kombinacija i iznenadila priznanjem da i dalje nosi komade koje je kupila pre sedam godina.

Među njima se našao i jedan kombinezon, a Marija je pokazala i svoj impozantni garderober. Poseban deo prostorije odvojila je samo za obuću – police koje se prostiru gotovo do plafona prepune su štikli, patika i čizama.

Kupuje onlajn

Voditeljka Marija Egelja vratila se poslovnim obavezama nakon što je na svet donela sina kojeg je dobila u braku sa nekadašnjim fudbalerom, a sadašnjim biznismenom Aleksandrom Dabićem. Ona je otkrila da voli da kupuje onlajn.