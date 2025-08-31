Slušaj vest

Marija Šerifović se vraća u stolicu i žiri Zvezde Granda, tvrde domaći mediji. Kako izvor blizak produkciji otkriva nju je posebno pogodilo što su neki članovi prešli u drugo jato, a oseća potrebu da bude deo nove- stare ekipe.

- Posebno ju je pogodilo što su u međuvremenu otišla dva člana žirija, a sada se rasipa i preostali sastav, zbog čega oseća obavezu da ponovo bude deo ekipe. Istovremeno, pregovara se oko njenih uslova - produkcija je spremna da joj poveća ugovor i omogući sve što je potrebno da se oseća motivisano i sigurno u ulozi. Marija želi da sve bude jasno, pošteno i dogovoreno pre nego što definitivno donese odluku - otkriva izvor za Telegraf.rs

Sagovornik navodi da postoji još jedan dan da se postigne konačni dogovor, ali da su strane vrlo blizu kompromisa.

Napustila stolicu posle finala

Podsetimo, Marija Šerifović je nedavno donela odluku da napusti žiri "Zvezda Granda" nakon deset godina, naglašavajući koliko joj je iskustvo bilo dragoceno i koliko je emotivno vezana za emisiju i sve kandidate koji su prošli kroz šou.

- Lutke moje, sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije "Zvezde Granda", osećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere. Sve ove godine su bile mnogo više od posla. Bilo je to jedno veliko, nezaboravno iskustvo - puno smeha, suza, rasprava, nadanja i neverovatnih mladih ljudi koji su me inspirisali i podsetili zašto muzika ima moć da menja živote. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umetnik i kao čovek. Imala sam tu sreću da učim ovaj nas posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao - napisala je Marija i dodala:

- Hvala ti na šansi da budem deo ovog neba. Bila je čast, direktore! Hvala svima vama koji ste mi poklonili poverenje, koji ste me slušali i ponekad trpeli, hvala što ste verovali da moje reči imaju smisla. Hvala kandidatima koji su u moj život doneli toliko lepih trenutaka i podsetili me šta znači boriti se za svoj san. Novom direktoru, kao i celokupnoj ekipi koja stvara ovaj šou, želim puno sreće i još mnogo uspešnih sezona! Ipak, posle svega, puno mi je srce kad znam da smo se rastali uz iskrene zagrljaje, kao prijatelji i kolege koje su mnogima pomogli da ostvare svoje snove. A vi što ostajete za tim stolom znam da ću vam nedostajati! Čak ćete i vi meni. Iskreno čestitam Nikoli Stanišiću, nadam se da će pametno iskoristiti ovu veliku odskočnu dasku koju je dobio! Naravno i Ceci, koja ga je ovih godinu dana vodila na pravi način.