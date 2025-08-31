Slušaj vest

Kako pišu domaći mediji Marija Šerifović ozbiljno razmišlja da se vrati u stolicu od koje se oprostile nakon finala Zvezde Granda 2024/25.

Pevačica je deset godina bila član žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a nakon što je rekla da neće više biti deo popularnog šoa, domaći mediji tvrde da je došlo do preokreta pa postoje šanse da Marija opet sedne u stolicu i bude mentor novim muzičkim nadama.

Ukoliko Marija Šerifović ne postigne dogovor sa produkcijom, nova sezona muzičkog šoua "Zvezde Granda" doneće presedan - po prvi put u istoriji emisije žiri će imati čak sedam članova.

Nakon što su neki članovi žirija napustili muzički šou, doneta je i odluka da se više ne emituje na televiziji Pink.

Od ove jeseni "Zvezde Granda" sele se na Prvu televiziju, a nova sezona startuje u septembru. Snimanja počinju već naredne nedelje.

Ukoliko Marija ne bude deo žirija, kandidate će ocenjivati Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Aleksandar Milić Mili, Svetlana Ceca Ražnatović, Đorđe David, Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba.

Žao joj što su Viki i Bosanac otišli

Podsetimo, izvor blizak produkciji otkriva za Telegraf da su u toku intenzivni pregovori oko povratka Marije Šerifović u stolicu žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Kako nam je otkrio, Marija je emotivno vezana za šou i ne želi da se "razbije" koncept koji je deceniju gradila.

- Posebno ju je pogodilo što su u međuvremenu otišla dva člana žirija, a sada se rasipa i preostali sastav, zbog čega oseća obavezu da ponovo bude deo ekipe. Istovremeno, pregovara se oko njenih uslova - produkcija je spremna da joj poveća ugovor i omogući sve što je potrebno da se oseća motivisano i sigurno u ulozi. Marija želi da sve bude jasno, pošteno i dogovoreno pre nego što definitivno donese odluku - otkriva izvor.

Sagovornik navodi da postoji još jedan dan da se postigne konačni dogovor, ali da su strane vrlo blizu kompromisa.