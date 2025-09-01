Slušaj vest

Severina već godinama vodi razne sudske sporove i bitke, a u većini slučajeva radilo se o sporovima koji su povezani s Milanom Popovićem, njenim bivšim partnerom.

Međutim, jedan od procesa vodi se i u Opštem krivičnom sudu u Zagrebu, a tužitelj je Opšta krivična državna advokatura, piše hrvatski portal Imperijal.

Foto: Shutterstock, Ana Paunković

Pevačica se tereti po članu zakona koji je definisan kao nametljivo ponašanje, i to po članu u kojem je navedeno sledeće: "Ko prati ili uhodi drugu osobu ili s njom nastoji uspostaviti ili uspostavlja neželjeni kontakt ili je na drugi način zastrašuje i time kod nje izazove uznemirenost ili strah za njenu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba, kazniće se kaznom zatvora do jedne godine".

Po svemu sudeći, u pitanju je slučaj koje je tužilaštvo pokrenulo protiv Severine zbog poruka koje je uputila direktorki Osnovne škole "Matija Gubec" u Zagrebu i nekadašnjoj direktorki Poliklinike za zaštitu dece Gordani Buljan Flander, sve iz 2022. godine.

Ipak, hrvatskoj pevačici, prema pisanju tamošnjeg portala Imperijal, od 2022. do danas je čak deset puta pokušana neuspešna dostava poziva za suđenje na njenu adresu, o čemu svedoči i oznaka "vraćena dostava". Zbog svega toga njoj je poziv na sud sada okačen i na oglasnoj tabli te institucije.

Kako prenose hrvatski mediji, u pozivu koji je upućen Severini, a koji ona nije lično preuzela na svojoj zagrebačkoj adresi, navodi se da se ona kao tužena strana poziva zbog krivičnog dela iz člana 140. stavka 1. KZ. Pozvana je u sudnicu 29. septembra 2025.

Pevačici, koja se ne odaziva na sudske pozive, ali ima vremena da po društvenim mrežama piše ružne stvari o Srbiji, uz poziv je izdato i podugačko upozorenje.

Foto: Printsccreen

- Ako je optuženi uredno pozvan, a ne dođe na raspravu niti svoj izostanak ne opravda, predsednik veća će naložiti da se prisilno dovede. Ako privođenje ne može odmah da se obavi, predsednik veća će odlučiti da se rasprava odloži i naloži da se optuženi na sledeću raspravu prisilno dovede. Veće može naložiti da optuženi snosi troškove koji su nastali odlaganjem rasprave. Ako se optuženi sam stavio u položaj ili stanje usled koga nije mogao učestvovati na raspravi, održaće se rasprava u njegovoj odsutnosti - piše u pozivu, a onda se i dodaje:

- Ako se postupak vodi za krivično delo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, rasprava se može održati bez prisutnosti optuženog koji je bio uredno pozvan, ali nije pristupio ili mu se poziv nije mogao uručiti jer je promenio adresu, a o tome nije obavestio sud ili je jasno da izbegava poziv, uz uslov da njegova prisutnost nije potrebna i da je pre toga bio ispitan ili se izjasnio o optužbi - stoji u pozivu od 5. maja uz potpis sudije Božice Barlović.

Foto: ATAIMAGES

