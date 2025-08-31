Slušaj vest

Predrag Pešić, klavijaturista popularnog benda "Tropiko" oglasio se nakon borbe s opakom bolešću - kancer i otkrio da je uspešno izlečen.

Njegove reči mnoge su rasplaklae, a on je napomenuo šta je sve naučio u teškoj borbi.

- Kancer me je naučio da ništa nije podrazumevano - ni zdravlje, ni dani, ni ljudi. Da ni kada se trudiš da živiš ispravno - ne znači da si zaštićen. Kancer me je naučio da nema vremena za odlaganje - ni za odluke, ni za emocije, ni za život. Da strah ne pobeđuješ rečima, već delima.

- Kancer me je naučio da vera u sebe menja hemiju tela, da energija ljubavi leči dublje nego lekovi. Kancer me ja naučio da prihvatanje ne znači odustajanje - već početak borbe. Da snaga ne dolazi iz mišića, već iz duše. Kancer me je naučio da nije poenta u tome šta sve izbaciš iz tanjira, već šta umešaš u um i srce. Da ćutanje i osmeh mogu da budu deo najdublje boli i najveće nade. Kancer me je naučio da ne zanš koliko si jak dok ti snaga nije jedini izbor. Da ponekad pobeda počinje kada zagrliš ono što te plaši najviše...

1/5 Vidi galeriju Tropiko bend podržala je Andreana Čekić Foto: Damir Dervišagić, Kurir Paparaco

- I najvažnije, kancer me je naučio da nisam sam. I da ono što sam naučio - ima smisla samo ako to podelim sa drugima - napisao je on u emotivnom obraćanju.

Član Tropiko benda je ispod videa dodao:

- Ne biramo sve što nam se dogodi. Ali biramo kako ćemo odgovoriti. Moj odgovor je bio – da verujem, da volim i da nastavim. I lepo je biti heroj u očima onih koji su deo tvog života u toj meri da su i sami tvoj život.

Na njegovu objavu reagovali su mnogi, a prva mu je podršku pružila Slađa Alegro koja je ispod videa ostavila emotikone srca.