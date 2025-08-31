Slušaj vest

Predrag Pešić, klavijaturista popularnog benda "Tropiko" oglasio se nakon borbe s opakom bolešću - kancer i otkrio da je uspešno izlečen.

Njegove reči mnoge su rasplaklae, a on je napomenuo šta je sve naučio u teškoj borbi.

- Kancer me je naučio da ništa nije podrazumevano - ni zdravlje, ni dani, ni ljudi. Da ni kada se trudiš da živiš ispravno - ne znači da si zaštićen. Kancer me je naučio da nema vremena za odlaganje - ni za odluke, ni za emocije, ni za život. Da strah ne pobeđuješ rečima, već delima.

- Kancer me je naučio da vera u sebe menja hemiju tela, da energija ljubavi leči dublje nego lekovi. Kancer me ja naučio da prihvatanje ne znači odustajanje - već početak borbe. Da snaga ne dolazi iz mišića, već iz duše. Kancer me je naučio da nije poenta u tome šta sve izbaciš iz tanjira, već šta umešaš u um i srce. Da ćutanje i osmeh mogu da budu deo najdublje boli i najveće nade. Kancer me je naučio da ne zanš koliko si jak dok ti snaga nije jedini izbor. Da ponekad pobeda počinje kada zagrliš ono što te plaši najviše...

Tropiko bend podržala je Andreana Čekić Foto: Damir Dervišagić, Kurir Paparaco

- I najvažnije, kancer me je naučio da nisam sam. I da ono što sam naučio - ima smisla samo ako to podelim sa drugima - napisao je on u emotivnom obraćanju.

Član Tropiko benda je ispod videa dodao:

- Ne biramo sve što nam se dogodi. Ali biramo kako ćemo odgovoriti. Moj odgovor je bio – da verujem, da volim i da nastavim. I lepo je biti heroj u očima onih koji su deo tvog života u toj meri da su i sami tvoj život.

Na njegovu objavu reagovali su mnogi, a prva mu je podršku pružila Slađa Alegro koja je ispod videa ostavila emotikone srca.

