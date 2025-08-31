Slušaj vest

Sanja Stojanović proslavila se učešćem u "Zvezde Granda", međutim u jednom momentu zbog poteza njenog bivšeg partnera odlučila je da se povuče iz javnosti. Ona dugo nije bilo u medijima, a od nedavno je počela da se oglašava kako u medijima tako i na društvenim mrežama.

Došla u suknji i s dekolteom, pa se pokajala

Pevačica se u jednom intervjuu prisetila kada je otišla na nastup obučena kao i za svaki nastup, a tamo su je sačekali popovi zbog čega se ona osećala neprijatno.

- Pevala sam u Aranđelovcu na punoletstvu, napucala sam se, sa sve onim praćkama na grudima. Čovek koji je pravio rođendan ćerki je pop. Kada sam videla među gostima sve popove u mantijama, a ja sa crnim praćkama, osećala sam se kao sotona. Ne znam da li da vučem suknju dole ili da praćke skinem. Gospodin je tražio mikrofon od mene i počeli su da pevaju molitvu. Bilo me je sramota tako obučenu i da se prekrstim. Otišla sam do auta, gde imam ful garderober, uljudila sam se. Nije bilo to što sam očekivala, ali sam se izvukla– ispričala je Sanja u emisiji „Live Tok“.

Zvezde Granda više nisu iste

Od njenog pojavljivanja u takmičenju prošlo je dosta godina, a jednom prilikom je otkrila kako gleda na taj period i koliko se razlikuje šou sada.

- Takmičenje „Zvezde Granda“ drastično se promenilo od vremena kada sam ja učestvovala. U žiriju su bili pevači i novinari. Sada je sve podignuto na viši nivo. Očekuje se od mladih pevača da pevaju kao da imaju iskustvo od deset godina. Teže im je. Moja ekipa je bila jedna od najjačih. Sve ih pamtite i dan-danas: Silvija Nedeljković, Bucka, Renato, Milan Stanković, Rada Manojlović, Jelena Marinkov, Dušan Svilar, Dinča, Katarina Živković i ja. Nas deset je prošlo od dvadeset takmičara. Prilično smo se pomagali tokom takmičenja, nije bilo sujete i zavisti- objašnjava pevačica.

