Nakon žestoke svađe koju su imali u Šimanovcima, Marija Kulić rešila je da otkrije pravu istinu o Ivanu Marinkoviću kome je njena ćerka Miljana podarila sina Željka.

Marija se sada oglasila i otkrila da će angažovati advokata koji se bavi porodičnim pravom.

- Nisam očekivala da će i ove treće godine od kako smo u kontaktu biti isto kao i ranije. Razočarana sam samo zato što je mogao, bio je van rijalitija dva meseca, a nije hteo i nije se potrudio da ne samo fizički, nego emotivno bude sa detetom, a svi smo to želeli zbog Željka - kaže Marija Kulić i dodaje:

- On jeste bio na rođendanu, ali, ta emotivna povezanost se nije stvorila između njih. To vidim tako što kada mene pozove ili napiše poruku, ne pita za dete, nego, emisije, učesnici, intervjui, telefon... Ni Željko pita za njega, ni kad ce da dođe, ni da poželi da priča sa njim telefonom. Možda i ne želi dete da priča o tome, niti mi spominjemo. Pre nedelju dana smo mu rekli da ce doći pre polaska u školu i on je rekao: ''To će biti brže nego što sam ga čekao dok je bio na poslu''.

I dalje je dobrodošao u dom Kulića

Bez obzira na sve svađe i ružne reči, Marija ističe da Ivan u svakom trenutku može da dođe u njihovu prodičnu kuću da vidi Željka.

- Bez obzira na ljutnju, gnev i ogorčenost, mi ga moramo primiti. Mora biti ovde, ne u hotelu da bi što više bio sa detetom. Posle ponovo ide u rijaliti i 9 meseci neće biti tu, mada, evo i kada nije tamo, nije prisutan češće. Polazak u školu je najbitniji i najsećaniji dan u životu svakog deteta, tako da mi, kao porodica radimo sve da bi on bio srećan i zadoboljan - kaže Kulićeva za Informer i otkriva da Ivan sinu ne plaća alimentaciju.

- Kada neko nema osećaj sam da da ili ostavi za godinu dana detetu novac za bilo šta, za igračku mesečno, za engleski mesečno, za ekskurziju, za zimovanje ili letovanje ili za bilo šta, ja šta da kažem. Kaže gospodin da bi mu dao nešto mora biti upisan kao otac i to u iznosu alimentacije za nezaposlena lica, a honorar mu je na nedeljnom nivou ogroman. Šta reći više? Ništa.

Prisilni pristup

Marija Kulić planira i da angažuje advokata koji se isključivo bavi porodičnim pravom.

- Raspitaću se dobro kod advokata koji se isključivo bavi porodičnim pravom. Možda i bude tako, prisilno, a promene u krštenici nema. Neće praviti decu, a ne podizati. Zna se, ko radi, nije prisutan zbog posla, da novac ne može ništa. Ljudi žive i rade za decu, bar u mom okruženju - kaže ona i dodaje:

- Kad sam imala karcinom krajnika sa metastazama na tri limfne žlezde na vratu, kad sam imala operacije, pre četiri godine i prošle godine još dve, promena na dojci benigna i ponovo promena na vratu, kad sam primala hemioterapije i 32 zračenja i tada sam čuvala Željka. A ne dao Bog nekom da zna kako se oseća čovek koji prima hemioterapiju i kroz šta prolazi psihički. To su šest operacija za dve ipo godine. Kamo sreće da je rekao: ''E, Marija, častim te, idi u Banju, a ja ču pričuvati Željka za to vreme'', ali ništa - zaključila je za Informer.