Slušaj vest

Na Tiktoku je isplivao Azisov snimak, i to ni manje ni više nego iz zatvora.

Foto: Printscreen/Instagram

Kako se može videti, snimak je nastao u ćeliji, a Azis, koji važi za jednu od najvećih pevačkih zvezda na Balkanu, sedi na krevetu i peva. Pored njega sedi takođe zatvorenik, dok mu pevač peva emotivnu baladu.

Na društvenim mrežama je nastao haos, pa su se svi pitali zbog čega je Azis bio završio u zatvoru, pošto se vidi da je klip star nekoliko godina.

- Šta će Azis u zatvoru? Je l' napravio neko nedelo? Ljudi, je l' on stvarno u zatvoru ili...? - samo su neki od komentara.

Azis je inače i rođen u bugarskom zatvoru za žene, u kojem je njegova majka bila zbog preprodaje garderobe pre pada komunizma.

Podsetimo, pevač se pojavio početkom dvehiljaditih godina i popularnost osim pesmama, stekao zbog svoje izblejhane kose i ženske garderobe koju je često nosio.

Foto: Printscreen/Instagram

Imao je nekoliko saradnja i sa srpskim pevačima, poput Marte Savić, JK i Tee Tairović.

- Srećan sam čovek jer imam toliko prijatelja u Beogradu, zbog kovida smo se malo udaljili, ali svima šaljem poljubac. Ljubav je lepša kada se ćuti o njoj, zato me nikada nećete videti da se slikam sa svojim pevačem. Već deset godina ne radim transformacije, ovo sam ja, prirodan izgled je nova crna - rekao je Azis za "Premijeru - vikend specijal".

1/6 Vidi galeriju Azis nekada Foto: Pritnsceen Instagram

Kurir.rs

Azis i JK: